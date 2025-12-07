AZ-Plus

Todesfall auf der Piste: 16-Jähriger prallt gegen Schneebrocken

Der Jugendliche wollte nach einem Sprung auf einer Skipiste in Österreich noch einem Hindernis ausweichen. Er stürzte neben der Piste - und prallte gegen einen harten Schneebrocken.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Ein 16-Jähriger ist in Österreich beim Skifahren ums Leben gekommen.
Ein 16-Jähriger ist in Österreich beim Skifahren ums Leben gekommen. © Angelika Warmuth/dpa

Ein 16-Jähriger ist in Österreich beim Skifahren ums Leben gekommen. Der junge Einheimische war laut Polizei auf der Piste eines Skigebiets im Tennengau über eine Kuppe gesprungen und hatte dabei einen Skifahrer nicht rechtzeitig bemerkt, der unterhalb davon zu Sturz gekommen war.

Der 16-Jährige wollte dem Mann ausweichen, kam von der Piste ab und stürzte im freien Gelände. Dabei sei er mit dem Oberkörper vermutlich gegen einen gefrorenen Schneebrocken geprallt, sagte eine Polizeisprecherin. Der Jugendliche wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er seinen Verletzungen erlag.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.