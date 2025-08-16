13-Jährige soll Betreuerin in Klinik schwer verletzt haben

In einer psychiatrischen Klinik soll eine 13-jährige Patientin ihre Betreuerin lebensgefährlich verletzt haben. Eine Mordkommission ermittelt.

In Paderborn soll eine 13-Jährige ihre Betreuerin in einer Klinik angegriffen haben. (Symbolbild)

Paderborn

Eine 13-Jährige soll am Samstag in einer psychiatrischen Klinik in Paderborn eine 24 Jahre alte Betreuerin mit einem spitzen Gegenstand angegriffen haben. Wie die Staatsanwaltschaft Paderborn und die Polizei in Bielefeld gemeinsam mitteilten, wurde die Frau dabei lebensgefährlich verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Das Mädchen kam in Gewahrsam, eine Mordkommission ermittelt.