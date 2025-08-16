13-Jährige soll Betreuerin in Klinik schwer verletzt haben
Eine 13-Jährige soll am Samstag in einer psychiatrischen Klinik in Paderborn eine 24 Jahre alte Betreuerin mit einem spitzen Gegenstand angegriffen haben. Wie die Staatsanwaltschaft Paderborn und die Polizei in Bielefeld gemeinsam mitteilten, wurde die Frau dabei lebensgefährlich verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Das Mädchen kam in Gewahrsam, eine Mordkommission ermittelt.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
