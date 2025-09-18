Wiesn täglich – Ihr kostenloser Oktoberfest-Newsletter der AZ

AZ-Plus

Die Wiesn 2024: Alle Geschichten im kostenlosen AZ-Newsletter.
Die Wiesn 2024: Alle Geschichten im kostenlosen AZ-Newsletter. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber (www.imago-images.de)
Sie lieben die Wiesn und wollen täglich informiert werden, was auf der Theresienwiese passiert? Dann abonnieren Sie den kostenlosen Wiesn-Newsletter der AZ. Wir bringen Ihnen die Highlights, Geschichten und Hintergründe vom größten Volksfest der Welt – kritisch, lebendig und mitten aus München.

Das erwartet Sie:

  • Tägliche Updates von der Wiesn: Alles Wichtige direkt vom Fest – von spektakulären Momenten in den Zelten bis zu spannenden Events auf der Theresienwiese.
  • In wenigen Minuten informiert: Kurz, prägnant und übersichtlich – damit Sie keinen Moment verpassen.
  • Exklusive Einblicke: Unsere Reporterinnen und Reporter berichten live von der Wiesn – Geschichten, Fotos und Hintergründe, die Sie nur bei uns bekommen.

Erleben Sie die Wiesn hautnah – bleiben Sie informiert, feiern Sie mit und genießen Sie die Highlights der Stadt! Jetzt kostenlos abonnieren und keinen Wiesn-Moment mehr verpassen.

Wichtig: Wir schicken Ihnen eine Bestätigungsmail. Erst wenn Sie auf den Link klicken, sind Sie angemeldet und erhalten Ihren Newsletter. Die Redaktion der Abendzeitung München wünscht Ihnen viel Freude! 

