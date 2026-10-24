München schmeckt’s – der AZ-Newsletter für alle Foodies der Stadt!
Sie gehen gerne in München essen und interessieren sich für alles rund um Gastronomie, Kulinarik und Ausgehen? Dann ist der neue Newsletter der Abendzeitung genau das Richtige für Sie! Jeden Mittwochnachmittag erhalten Sie mit "München schmeckt's" aktuelle Gastro-News direkt in Ihr Postfach – kostenlos und jederzeit kündbar.
Freuen Sie sich außerdem auf unsere Empfehlung der Woche: Rezepte, Neueröffnungen und besondere Tipps für Genießer.
Das erwartet Sie:
- Aktuelle News rund um Kulinarik und Gastro in München
- Top informiert, was in der Gastro-Szene der Stadt passiert
- Exklusive Einblicke hinter die Bar-Kulissen und Geschichten aus unserem Gastro-Team
- Einmal wöchentlich: Immer mittwochs um 17 Uhr
Jetzt kostenlos abonnieren und keine News mehr verpassen.
Wichtig: Wir schicken Ihnen eine Bestätigungsmail. Erst wenn Sie auf den Link klicken, sind Sie angemeldet und erhalten Ihren Newsletter. Die Redaktion der Abendzeitung München wünscht Ihnen viel Freude!
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen