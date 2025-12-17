Holen Sie sich das Sechzger-Feeling direkt in Ihr Postfach: Der Newsletter der AZ-Redakteure ist ein Muss für jeden Fan des TSV 1860.

Sie sind Löwe durch und durch, möchten keinen Moment verpassen und wissen, was bei Ihrem TSV 1860 passiert? Dann ist der kostenlose 1860-Newsletter der AZ genau das Richtige für Sie. Täglich bringen wir Ihnen die aktuellsten News und Wissenswertes direkt aus Giesing – emotional, leidenschaftlich und immer am Ball.

Newsletter 1860-News Für alle Fans des TSV 1860 München – hier abonnieren. Anmelden

Das erwartet Sie:

Regelmäßige Updates: Alles, was in der Löwen-Welt passiert – exklusive Interviews, Spiel-Analysen, Transfers und Vereinspolitik

Alles, was in der Löwen-Welt passiert – exklusive Interviews, Spiel-Analysen, Transfers und Vereinspolitik In nur drei Minuten top-informiert: Kurz, präzise und auf den Punkt

Kurz, präzise und auf den Punkt Exklusive Geschichten: Wir zeigen Geschichten, die sonst nirgends zu lesen sind – unsere Reporter sind täglich hautnah dabei

Und das Beste? Jeden Samstagmorgen während der Saison bieten wir Ihnen im "Löwen-Letter" spannende Analysen und exklusive Einblicke hinter die Kulissen bei Sechzig – damit Sie immer wissen, was bei Ihrem Lieblingsverein los ist.

Jetzt für den kostenlosen 1860-Newsletter der Abendzeitung anmelden und nichts mehr verpassen. © imago/AZ

Jetzt kostenlos anmelden und keinen Moment mehr mit Ihrem Lieblingsverein verpassen.

Wichtig: Sie bekommen eine Bestätigungsmail. Erst wenn Sie auf den Link klicken, sind Sie angemeldet und erhalten Ihren Newsletter. Die Redaktion der Abendzeitung München wünscht Ihnen viel Freude!