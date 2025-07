Das ist Ihre Stadt: Jetzt den München-Newsletter der AZ abonnieren – kostenlos

Bleiben Sie am Puls der bayerischen Landeshauptstadt: Mit dem kostenlosen München-Newsletter der AZ erhalten Sie täglich die wichtigsten Nachrichten, exklusive Einblicke und spannende Hintergründe – alles, was München bewegt.

Sie leben in München und wollen täglich darüber informiert werden, was in Ihrer Stadt passiert? Dann abonnieren Sie den kostenlosen München-Newsletter der AZ. Wir bieten Ihnen lokalen Journalismus – kritisch-liberal, zuversichtlich und immer am Puls der Stadt.

Täglich liefern wir Ihnen die wichtigsten Nachrichten und spannendsten Geschichten aus der bayerischen Landeshauptstadt – von großen Schlagzeilen bis zu versteckten Ecken.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden

Das erwartet Sie:

Tägliche Updates: Erfahren Sie, was München bewegt – von Politik über Kultur bis zu Verkehr und Events.

Erfahren Sie, was München bewegt – von Politik über Kultur bis zu Verkehr und Events. In wenigen Minuten informiert: Kurz und prägnant, alles Wichtige auf einen Blick.

Kurz und prägnant, alles Wichtige auf einen Blick. Exklusive Einblicke: Unsere Reporter liefern Ihnen Geschichten und Hintergründe, die Sie so nur bei uns lesen.

München besser verstehen – bleiben Sie informiert, bleiben Sie ein echter Münchner! Jetzt kostenlos abonnieren und keine News mehr verpassen.

Wichtig: Wir schicken Ihnen eine Bestätigungsmail. Erst wenn Sie auf den Link klicken, sind Sie angemeldet und erhalten Ihren Newsletter. Die Redaktion der Abendzeitung München wünscht Ihnen viel Freude!