Zwölfstündiges Hörspiel zeichnet NSU-Prozess nach

Eine zwölfstündige Hörspieldokumentation zeichnet das Verfahren um die Morde und Anschläge der Neonazi-Terrorzelle "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) nach. Unter Federführung des Bayerischen Rundfunks (BR) ist das Projekt "Saal 101" erarbeitet worden, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag in München mitteilte. Ausgestrahlt wird es in 24 Teilen vom 19. Februar an in den Kultur- und Informationswellen der ARD und im Deutschlandfunk.

29. Januar 2021 - 13:49 Uhr | dpa

Die Angeklagte Beate Zschäpe faltet ihre Hände. © picture alliance / Peter Kneffel/dpa/Symbolbild