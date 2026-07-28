Zwischen Rotkreuzplatz und Ostbahnhof: MVG testet E-Gelenkbus

Im Juli und August testet die MVG drei elektrische Midibusse, die Platz für 50 bis 60 Fahrgäste bieten sollen. Auch ein großer E-Gelenkbus kommt zum Einsatz.

Update, 28. Juli, 11.19 Uhr: Wie die AZ bereits berichtete, erprobt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) dieser Tage neue Busse. Neben dem Test kleinerer Fahrzeuge (siehe Ursprungsmeldung wird dabei auch ein vollelektrischer Gelenkbus für den Alltag unter die Lupe genommen.

Vollelektrischer Gelenkbus der MVG verkehrt auf der Linie 62

Wie die MVG mitteilt, ist in der kommenden Woche ein 18-Meter-Gelenkbus von Scania in München unterwegs. Laut MVG will man so "Erfahrungen mit am Markt verfügbaren Produkten im Praxiseinsatz" sammeln: "Dazu wird der Bus auch im Fahrgastbetrieb getestet."

Der Bus verkehrt am Mittwoch/Donnerstag (29./30. Juli) sowie in der kommenden Woche von Montag (3. August) bis Donnerstag (6. August) auf der Linie 62 zwischen Ostbahnhof und Rotkreuzplatz als zusätzliches Fahrzeug.

Geplant sind an allen Tagen die Abfahrten ab Rotkreuzplatz um 8 Uhr und 10.30 Uhr sowie ab Ostbahnhof um 9.15 Uhr und 12 Uhr.

Erstmeldung, 14. Juli: Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) testet neue Fahrzeuge für den Busbetrieb. Mit Blick auf die nachfrageorientierte Anpassung des Busnetzes will die MVG im Juli und August den Einsatz von kleineren Fahrzeugen testen.

MVG testet: Midibusse bieten Platz für 50 bis 60 Fahrgäste

Dazu lässt die MVG in den kommenden Wochen drei elektrische Mietbusse im Linienbetrieb fahren, um Erkenntnisse aus dem Praxiseinsatz zu gewinnen: den Wisdom Motor Sigma 8, den Wrightbus WB9 sowie den Solaris Urbino 9 LE electric.

Der Wisdom Motor Sigma 8 ist einer der drei Midibusse, die die MVG im Linienbetrieb testet. © SWM/MVG

Die Fahrzeuge dieser Klasse sind in der Regel zwischen acht und zehn Meter lang und bieten Platz für 50 bis 60 Fahrgäste. Sie eignen sich vor allem für die Erschließung von Wohngebieten, in denen die Straßenverhältnisse beengt sind und die Fahrgastnachfrage große Busse nicht rechtfertigt.

Der Vergleich zu den üblichen Modellen

Der "normale" Solobus der MVG bietet Platz für etwa 65 Personen . Ein Gelenkbus kann etwa 100 Personen befördern, ein sogenannter "Buszug" 130 Personen.