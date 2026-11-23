Das Winter-Tollwood auf der Münchner Theresienwiese startet unter dem Motto „All in fürs Klima“. Neben einer begehbaren Klimainstallation warten Glühwein, ausgefallene Geschenkideen und ein buntes Kulturprogramm auf die Besucher.

Ein Kartenhaus zum Betreten: Die Installation auf dem Winter-Tollwood steht symbolisch für die fragile Lage und die Herausforderungen des Klimawandels.

Auf dem Tollwood-Gelände steht ein Kartenhaus. Doch anders als bei einem Gewöhnlichen muss man nicht befürchten, dass es beim nächsten Windstoß in sich zusammenfällt. Die begehbare Installation soll vielmehr die "fragile klimatische Lage" symbolisieren, wie Bastian Kabuth, künstlerischer Leiter des Tollwood, erklärt.

Unter dem Motto "All in fürs Klima – das Spiel Deines Lebens" rückt das Winterfestival den Klimawandel in den Mittelpunkt. Am heutigen Dienstag beginnt das bunte Treiben auf der Theresienwiese (bis 23. 12.). Vier Wochen lang soll das Kartenhaus dort zum Nachdenken über die Zukunft des Planeten anregen.

Ob die begehbare Installation für mehr Klimabewusstsein unter den Besuchern sorgt, wird sich zeigen. Doch auf dem Tollwood gibt es neben der ernsten Botschaft auch viele unbeschwerte Seiten zu entdecken.

Michaela Vögel verkauft Räucherwerk und Engelskerzen in ihrer "Engelswerkstatt". © Daniel von Loeper

Am Montagvormittag sind die Standl-Betreiber noch dabei, ihre Waren einzuräumen. Zwischendurch fährt ein Radlader über das Gelände und verteilt Kies.

Neue Waldbar und ausgefallener Glühwein

Viele Münchner schätzen das Winter-Tollwood gerade als alternativen Weihnachtsmarkt. Sonja Schlederer und Sophie Sauer haben ihre "Genusswerkstatt" unweit des Eingangs, neben den vier Eisstockbahnen. Neu ist ihre „Waldbar“. Dort gibt es Glühwein (4,50 Euro) und ausgefallene Varianten wie den "Glühknecht", einen Schlehen-Glühwein für 6,50 Euro.

Die beiden großen Marktzelte Mercato und Bazar laden wieder zum Stöbern ein. Im Mercato sorgt Michaela Vögel mit ihrer "Engelswerkstatt" seit drei Jahren für positive Energie. Sie verkauft Räucherwerk und "Engelskerzen". Die schöne Atmosphäre entstehe aber ohnehin schon durch die Menschen hier.

Geschenkideen: Pumuckl-Pins und Münchner Promis auf Spielkarten

Ob originelle Anstecker, Münchner Persönlichkeiten auf Spielkarten oder handbedruckte Mode – auf dem Winter-Tollwood gibt es auch heuer einiges abseits der üblichen Weihnachtsgeschenke zu entdecken.

Gerade bei den jüngeren Wiesn-Besuchern ist heuer ein Trend besonders aufgefallen: Trachtenwesten sind übersät mit Ansteckern. Eine tiefere Bedeutung wie bei der Breze für Singles oder dem Edelweiß für Vergebene müssen die kleinen Accessoires längst nicht mehr haben.

Im Bazar-Zelt verkauft Andi Papelitzky seine selbst gestalteten Schafkopfkarten. © Daniel von Loeper

Die Münchner Firma Pintasy hat den Trend erkannt und stellt Pins in den unterschiedlichsten Motiven her. Auf dem Oktoberfest waren sie bereits ein Renner, auf dem Winter-Tollwood ist Pintasy heuer zum ersten Mal vertreten. Die Anstecker mit Motiven vom Pumuckl bis zum Aperol-Spritz-Glas kosten 9,50 Euro.

Auch Andi Papelitzky ist heuer erstmals auf dem Tollwood vertreten. Im Bazar-Zelt bietet der Münchner Illustrator seine selbst gestalteten Schafkopf- und Pokerkarten an. Während der Corona-Zeit begann er, eigene Kartendecks mit individuellen Motiven zu entwickeln.

Handbedruckte Mode aus München

Darauf zu sehen sind unter anderem bekannte Münchner Persönlichkeiten wie Gustl Bayrhammer, Sophie Scholl und Rudolph Moshammer im Comic-Stil. Ein Deck kostet 12 Euro und bringt Farbe und Münchner Lokalkolorit an den Spieltisch.

Schon seit 15 Jahren verkauft Stephanie Steppich ihre handbedruckte Mode im Bazar-Zelt. Unter dem Namen "Ware Freude" bietet die Münchnerin T-Shirts und Pullover mit selbst entworfenen Motiven an. Diese überträgt sie mithilfe von Schablonen im Siebdruckverfahren auf die Kleidungsstücke. Ein T-Shirt kostet 35 Euro, ein Pullover 59 Euro.

Bastian Kabuth, künstlerischer Leiter des Tollwood, auf dem Cube – einer neuen Bühne für Shows. © Daniel von Loeper

Für Steppich machen gerade die besonderen Dinge, die es auf dem Tollwood zu kaufen gibt, den Reiz des Marktes aus. Auch Münchnern dürfte der bunte Mix bei der Geschenkesuche helfen.

Kulturprogramm für jeden Geschmack

Für ordentlich Kultur ist freilich ebenfalls gesorgt. Im Grand-Chapiteau, auf dem Performance-Platz und auf dem neuen Cube gibt es ein vielfältiges Programm. So dürfte das Tollwood auch diesmal ein Treffpunkt für unterschiedliche Bedürfnisse werden – für ernste Gedanken ebenso wie für einen unbeschwerten Abend mit Glühwein und Musik.