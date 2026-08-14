Zwischen Gassi und Feier: Warum diese Münchner Brücke am Abend überläuft

Sie verbindet die Au mit der Isarvorstadt und ist vor allem abends und an Wochenenden stark frequentiert: die Reichenbachbrücke. Die AZ hat sich das bunte Treiben dort mal näher angeschaut.

Im Sommer lässt es sich gut aushalten an der Reichenbachbrücke, die die Isarvorstadt mit der Au verbindet. Im Hintergrund ist die Maximilianskirche zu sehen.

Es ist heiß, viel zu heiß. Das Thermometer soll an diesem Sommertag die 34-Grad-Marke reißen. Von zu viel Bewegung wird dringend abgeraten. Doch auf der Reichenbachbrücke scheint das kaum jemanden zu beeindrucken. Ein junger Mann hat sich sogar sein Zamperl kurzerhand geschnappt, in eine Tasche gesteckt und trägt den Dackel über die Brücke ans Ufer in der Au.

Ein anderer hat sich seines T-Shirts entledigt, präsentiert seinen durchtrainierten Oberkörper und läuft (!) über die Brücke. Zwei weitere Joggerinnen überholen keuchend die Fußgänger, schlängeln sich am Ostende der Brücke in Richtung Isar.

34 Grad und trotzdem mittendrin: Ein Tag auf der Reichenbachbrücke

Eine, die es gemächlicher angeht, ist die 58-jährige Janine Peckham. Die Psychologin ist mit Golden Retriever Annie unterwegs. Und das dreimal jeden Tag. Mindestens. Die 58-Jährige wohnt am gegenüberliegenden Ufer. Dementsprechend wichtig ist ihr die Reichenbachbrücke, um mit Annie an das flachere Ufer der Isar zu gelangen. "I love my bridge", erklärt sie und lächelt. Über die Wittelsbacherbrücke geht’s dann für Janine und Annie zurück ans linke Isar-Ufer.

Brückenflaneurin Janine Peckham mit Hund Annie. © John Schneider

Nicht nur Annie: Hunde sieht man an und auf der Brücke oft. Der Abschnitt am Ufer zwischen Reichenbach- und Wittelsbacherbrücke ist offenbar sehr beliebt fürs Gassigehen. Dazu kommen Sonnenanbeter und Kinder, die sich auf einen erfrischenden Sprung in die Isar freuen.

Seit 1904 an der Isar: So steht es am stets stark frequentierten Kiosk an der Reichenbachbrücke, Ecke Auenstraße. © sigi mueller

Abends und am Wochenende wird aus der Reichenbachbrücke und dem Isarufer eine regelrechte Partymeile. Wer noch nicht vorgesorgt hat, bedient sich seit 1904 am Kiosk am Westufer oder im Getränkemarkt Isarquelle am Ostufer. Und schlendert dann mit Bier oder Spezi runter zum Fluss.

Der Rest vom Fest: Ein paar Saubären gibt es offenbar auch unter den Feierenden an der Reichenbachbrücke. © sigi mueller

Tagsüber geht es ruhiger zu. Eine Mutter schiebt einen Kinderwagen über die Brücke, ein Vater diskutiert mit seinem etwa zwölfjährigen Sohn, ein Großvater drückt am Anstieg zur Brücke den Roller seiner Enkelin hoch. Sie alle nutzen die Reichenbachbrücke.

Ein paar technische Fakten: Die Reichenbachbrücke ist eine Bogenbrücke aus Beton. Sie verbindet auf 24 Metern Breite die Isarvorstadt links der Isar mit der Au rechts der Isar. 140 Meter sind es von Ufer zu Ufer.

Die Reichenbachbrücke ist eine Bogenbrücke aus Beton, 24 Meter breit und 140 Meter lang von einem Ufer zum anderen. © sigi mueller

Gebaut wurde das Ganze 1902 und 1903. Zuvor stand dort eine Holzbrücke, die für den Neubau 25 Meter versetzt wurde. Kurz darauf wurde auch die Wittelsbacherbrücke aus Kostengründen auf dieselbe Art und Weise gebaut. Benannt ist die Reichenbachbrücke nach dem bayerischen Erfinder und Ingenieur Georg von Reichenbach.

Der Blick von der Reichenbachbrücke auf die Isar: Das Isarufer ist ein beliebter Treffpunkt junger Münchnerinnen und Münchner. © sigi mueller

Ist das Wetter gut, kann man auf der Brücke über die Isar eine regelrechte Völkerwanderung erleben. Auf der Südseite der Brücke wird da schnell der Platz knapp, Fußgänger und Radler kommen sich ins Gehege.

Die Stadtratsfraktion der Grünen/Rosa Liste hat deshalb im Februar beantragt, die Radler auf die Fahrbahn umzusiedeln, um Fußgängern mehr Platz zu schaffen.

Wichtige Verkehrsader: Die Tramlinie 18 führt in beiden Richtungen über die Brücke. © sigi mueller

Die weibliche Figur am Ostende der Brücke, eine Skulptur namens "Spiel der Wellen", scheint das nicht zu kümmern. Sie wirkt in sich gekehrt, weltvergessen. Und bildet damit einen starken Gegensatz zu dem lebhaften Geschiebe und Gedränge auf der Brücke unter ihr.

Beliebtes Fotomotiv an der Reichenbachbrücke: die Skulptur "Spiel der Wellen" mit Blick auf St. Maximilian. © John Schneider

Janine hat sich am Kiosk einen Kaffee to go organisiert und balanciert nun Becher und Leine gekonnt, bis Hund und Frauchen sicher die Allee zwischen Reichenbach- und Wittelsbacherbrücke erreichen. Es wird heute nicht die letzte Brückenüberquerung für die beiden bleiben.