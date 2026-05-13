Diesen Donnerstag feiern die einen Christi Himmelfahrt, für andere ist einfach Vatertag. In Münchenist dazu viel geboten, die AZ hat die besten Tipps für die kommenden Tage.

Mit Vollgas in den Feiertag: Am Vatertag geht es bei jungen Männern oft hoch her, gerne mit ein paar Kästen Bier oder gleich mit einem Bierbike

Kaum ist der Muttertag vorbei, schon steht der Vatertag vor der Tür. Am Donnerstag ziehen rund um München wieder Männer und junge Burschen mit Bollerwagen und Bierkästen durch die Gegend. Der eigentliche Anlass für den freien Tag ist aber Christi Himmelfahrt, viele Gläubige gehen da vormittags gerne in die Kirche. An diesem ungewöhnlich langen Wochenende ist aber so oder so viel geboten in der Stadt.

Christi Himmelfahrt und Vatertag in München: AZ-Tipps fürs lange Wochenende

Zwar zeigt sich das Wetter mit Regen und wenig Sonne nicht wirklich von seiner besten Seite: Die Eisheiligen machen sich nämlich bemerkbar, und die Schneefallgrenze sinkt in den Alpen laut Deutschem Wetterdienst auf 1000 Meter. Polarluft komme von der Nordsee ins Land.

Doch in der Stadt gibt es trotzdem etliche Möglichkeiten für schöne Unternehmungen. Ob mit Freunden, der Familie oder auch mal ganz entspannt allein: In München gibt es die nächsten Tage viel zu erleben.

Dok.fest: Virtuelles Erlebnis im Futuro-Haus

Das Futuro-Haus an der Pinakothek der Moderne. © Imago

Fans von ungewöhnlicher Kunst und Virtual Reality sind beim VR-Pop-up-Kino auf der Wiese vor der Pinakothek der Moderne genau richtig.

Im Rahmen des DOK.fest sind dort bis einschließlich Sonntag, 17. Mai, drei künstlerisch gestaltete VR-Erlebnisse sowie ein 180-Grad-Video zu sehen – und das im legendären Futuro-Haus.

Die Arbeiten lassen unter anderem Werke verschiedener Künstler zum Leben erwachen oder beschäftigen sich mit aktuellen Themen wie dem Klimawandel. Das Angebot wird durch zusätzliche Anwendungen im Freien ergänzt.

Die Werke sind täglich von 10 bis 17.30 Uhr erlebbar, donnerstags sogar bis 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, VR-Brillen sind vor Ort verfügbar. Allerdings ist vorab die Buchung eines Online-Tickets erforderlich.

Wiedereröffnung: Neue Ausstellungen in der Villa Stuck

Die prächtige Villa Stuck an der Prinzregentenstraße 60. © Imago/Joko

Die Villa Stuck in Haidhausen zählt zu den prachtvollsten Bauten in München. Das Museum im Inneren ist genauso eindrucksvoll – und bietet damit genau das richtige Ambiente für einen Feiertag.

Nach Sanierungsarbeiten ab Anfang März öffnet das Haus am Donnerstag, 14. Mai, wieder seine Türen. Die Besucher dürfen sich auf ein neugestaltetes Foyer, barrierefreien Zugang und eine neue Museumsgastronomie freuen. Außerdem warten gleich vier neue Ausstellungen, darunter Installationen von Philipp Messner zum Thema Wahrnehmung sowie ein bislang unbekanntes Gemälde von Franz von Stuck.

Das Museum öffnet am Donnerstag um 15 Uhr für fünf Stunden, der Eintritt ist nur zur Wiedereröffnung am Donnerstag frei.

Wasserspass: Immer mehr Bäder offen

Die Münchner Freibadsaison lässt wegen des schlechten Wetters noch auf sich warten. © Imago/Michael Westermann

Das Schyren- und das Dantebad (Stadionbereich) haben am 1. Mai schon den Anfang gemacht – jetzt ziehen einige weitere Freibäder nach. Weil das Wetter aber noch nicht so recht mitmachen will, gilt noch bis Montag die Schlechtwetterregelung bei den Freibädern.

Ab Donnerstag 14. Mai, haben das Freibad West, das Prinzregentenbad und auch das Naturbad Georgenschwaige wieder geöffnet. Noch geschlossen bleiben das Naturbad Maria Einsiedel, das Dante-Freibad, das Michaeli-Freibad und das Ungererbad. Am Montag entscheiden die Stadtwerke dann, wie die Freibäder am Dienstag geöffnet haben.

Hochkarätige Jam-Session: Jazz im Laimer Interim

Das Interim präsentiert regelmäßig Kulturveranstaltungen. © M. Janke

Die monatlichen Jam-Sessions des Jazz Clubs München im Interim in Laim sind schon lange Tradition. Diesen Mai findet das Event am Donnerstag, 14. Mai, statt.

Die Eröffnung übernimmt das Blue Monday Jazz Quintett mit Bebop-Sound aus den 50er-, 60er-, und 70er-Jahren. Besondere Gäste des Abends sind der Münchner Trompeter Peter Tuscher und der polnische Saxofonist Leszek Zadlo.

Tuscher war Stipendiat der University of Michigan in Detroit und ist regelmäßig Dozent für das Landes-Jugendjazzorchester Bayern. 1987 erhielt er den Förderpreis der Stadt München.

Zadlo gehörte in den 1970ern unter anderem der ORF-Big-Band an und war bis 2022 Hochschullehrer an der Hochschule für Musik Würzburg. Er wirkte auch an Filmmusiken mit, zum Beispiel beim Film „Männer“ von Doris Dörrie.

Wer am Feiertag Lust auf virtuosen Jazz hat, kommt um 19.30 Uhr zum Laimer Anger 2. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.