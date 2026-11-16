AZ-Plus
Kommentar

Zwischen Blech und Baustelle: Das hat Monaco Franze nicht verdient

Zum 100. Geburtstag von Helmut Fischer sitzt seine Statue an der Münchner Freiheit zwischen Blech und Bauutensilien. Das hat er nicht verdient, findet unser Autor Ben Sagmeister.
Ben Sagmeister |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Die Helmut-Fischer-Statue an der Münchner Freiheit sitzt zwischen Blech und Baustellen-Utensilien.
Die Helmut-Fischer-Statue an der Münchner Freiheit sitzt zwischen Blech und Baustellen-Utensilien. © Ben Sagmeister / AZ

Helmut Fischer, besser bekannt als der "Monaco Franze", wäre am vergangenen Sonntag 100 Jahre alt geworden. Ein schöner Anlass, um an einen der beliebtesten Münchner Volksschauspieler zu erinnern und sein Lebenswerk zu würdigen. Doch wer an der Münchner Freiheit einen Blick auf sein Denkmal wirft, dem dürfte die Feierlaune schnell vergehen.

Die 1997 enthüllte Statue zeigt Fischer so, wie ihn die Münchner lieben: entspannt an seinem Tisch sitzend, mit einem Eis und jenem unverwechselbaren Blick, der ihn zur Kultfigur gemacht hat. Doch von dieser charmanten Szenerie ist derzeit kaum etwas zu sehen. Stattdessen: Blech, Schläuche, Baustellenmaterial und provisorische Aufbauten. Der Monaco Franze sitzt regelrecht eingekesselt zwischen technischen Installationen und einem Holzstadel. Ein unwürdiger Rahmen für einen Mann, der München so geprägt hat.

Noch absurder wird das Bild beim Blick auf seinen Sitznachbarn. Helmut Dietl, Regisseur und Schöpfer der Kultserie "Monaco Franze – Der ewige Stenz", hat seit 2022 seinen Platz neben Fischer. Gemeinsam haben die beiden Fernsehgeschichte geschrieben. Doch ausgerechnet ihre besondere Verbindung verschwindet nun beinahe vollständig hinter Metallschienen und einem orangefarbenen Stromkasten.

Auch die Statue von Helmut Dietl an der Münchner Freiheit sitzt inmitten einer Baustelle.
Auch die Statue von Helmut Dietl an der Münchner Freiheit sitzt inmitten einer Baustelle. © Ben Sagmeister / AZ

Man muss sich schon fragen, wie es sein kann, dass zwei derart bedeutende Münchner Persönlichkeiten so achtlos ins Abseits geraten. Diese Figuren sind schließlich keine beliebige Straßendekoration, die man bei Bedarf hinter Baustellenmaterial verschwinden lässt. Sie sind ein Stück Münchner Identität, ein beliebter Treffpunkt und eine Erinnerung an ein Lebensgefühl, das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt geworden ist.

Gerade zum 100. Geburtstag von Helmut Fischer wäre es ein Leichtes gewesen, das Denkmal ins rechte Licht zu rücken. Stattdessen bietet sich Fans, Schwabingern und Touristen ein Bild, das mit einer würdigen Erinnerung wenig zu tun hat. Dass ausgerechnet an einem solchen Jubiläum die beiden Bronzefiguren kaum noch zu erkennen sind, ist mehr als ärgerlich.

Der "Monaco Franze" hätte sich vermutlich seinen eigenen Spruch dazu einfallen lassen – mit einem verschmitzten Lächeln und einer ordentlichen Portion Ironie. Zum Lachen ist einem allerdings nicht zumute. Denn eine Stadt, die so gerne mit ihrer Kultur und ihren berühmten Persönlichkeiten wirbt, sollte auch in der Lage sein, deren Andenken angemessen zu behandeln.

Zum 100. Geburtstag hätte Helmut Fischer mehr verdient als einen Platz zwischen Baustellenabsperrungen und Stromkästen. Es geht nicht nur um zwei Figuren. Es geht um den Respekt vor einem großen Münchner, seinem Weggefährten Helmut Dietl und einem Stück Stadtgeschichte.

Der "Monaco Franze" ist Kult. Sein Denkmal sollte nicht aussehen wie eine unaufgeräumte Baustellenecke.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Der wahre tscharlie vor 2 Stunden / Bewertung:

    Wenn man die Fotos sieht, ärgerlich? Furchtbar wie es an dem Denkmal aussieht.
    Wenn irgendwo eine Baustelle ist und da steht ein Baum, dann wird ein Zaun drumherum aufgestellt, damit er nicht beschädigt wird.
    Hier bei den Beiden scheint das wurscht zu sein.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • R.Brecher vor 2 Stunden / Bewertung:

    Macht doch nix. Passt schon.
    Weil München ist jetzt tiefgrün.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.