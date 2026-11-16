Zwischen Blech und Baustelle: Das hat Monaco Franze nicht verdient

Zum 100. Geburtstag von Helmut Fischer sitzt seine Statue an der Münchner Freiheit zwischen Blech und Bauutensilien. Das hat er nicht verdient, findet unser Autor Ben Sagmeister.

Helmut Fischer, besser bekannt als der "Monaco Franze", wäre am vergangenen Sonntag 100 Jahre alt geworden. Ein schöner Anlass, um an einen der beliebtesten Münchner Volksschauspieler zu erinnern und sein Lebenswerk zu würdigen. Doch wer an der Münchner Freiheit einen Blick auf sein Denkmal wirft, dem dürfte die Feierlaune schnell vergehen.

Die 1997 enthüllte Statue zeigt Fischer so, wie ihn die Münchner lieben: entspannt an seinem Tisch sitzend, mit einem Eis und jenem unverwechselbaren Blick, der ihn zur Kultfigur gemacht hat. Doch von dieser charmanten Szenerie ist derzeit kaum etwas zu sehen. Stattdessen: Blech, Schläuche, Baustellenmaterial und provisorische Aufbauten. Der Monaco Franze sitzt regelrecht eingekesselt zwischen technischen Installationen und einem Holzstadel. Ein unwürdiger Rahmen für einen Mann, der München so geprägt hat.

Noch absurder wird das Bild beim Blick auf seinen Sitznachbarn. Helmut Dietl, Regisseur und Schöpfer der Kultserie "Monaco Franze – Der ewige Stenz", hat seit 2022 seinen Platz neben Fischer. Gemeinsam haben die beiden Fernsehgeschichte geschrieben. Doch ausgerechnet ihre besondere Verbindung verschwindet nun beinahe vollständig hinter Metallschienen und einem orangefarbenen Stromkasten.

Auch die Statue von Helmut Dietl an der Münchner Freiheit sitzt inmitten einer Baustelle. © Ben Sagmeister / AZ

Man muss sich schon fragen, wie es sein kann, dass zwei derart bedeutende Münchner Persönlichkeiten so achtlos ins Abseits geraten. Diese Figuren sind schließlich keine beliebige Straßendekoration, die man bei Bedarf hinter Baustellenmaterial verschwinden lässt. Sie sind ein Stück Münchner Identität, ein beliebter Treffpunkt und eine Erinnerung an ein Lebensgefühl, das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt geworden ist.

Gerade zum 100. Geburtstag von Helmut Fischer wäre es ein Leichtes gewesen, das Denkmal ins rechte Licht zu rücken. Stattdessen bietet sich Fans, Schwabingern und Touristen ein Bild, das mit einer würdigen Erinnerung wenig zu tun hat. Dass ausgerechnet an einem solchen Jubiläum die beiden Bronzefiguren kaum noch zu erkennen sind, ist mehr als ärgerlich.

Der "Monaco Franze" hätte sich vermutlich seinen eigenen Spruch dazu einfallen lassen – mit einem verschmitzten Lächeln und einer ordentlichen Portion Ironie. Zum Lachen ist einem allerdings nicht zumute. Denn eine Stadt, die so gerne mit ihrer Kultur und ihren berühmten Persönlichkeiten wirbt, sollte auch in der Lage sein, deren Andenken angemessen zu behandeln.

Zum 100. Geburtstag hätte Helmut Fischer mehr verdient als einen Platz zwischen Baustellenabsperrungen und Stromkästen. Es geht nicht nur um zwei Figuren. Es geht um den Respekt vor einem großen Münchner, seinem Weggefährten Helmut Dietl und einem Stück Stadtgeschichte.

Der "Monaco Franze" ist Kult. Sein Denkmal sollte nicht aussehen wie eine unaufgeräumte Baustellenecke.