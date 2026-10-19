Zwischen Bergwegen und Kaminfeuer

Im 4-Sterne-Hotel Prinz-Luitpold-Bad in Bad Hindelang verbinden sich historische Räume, familiäre Gastfreundschaft und die Ruhe der Allgäuer Berge. Jedes Zimmer hat einen Balkon mit Bergblick. Im Wellnessbereich erwarten Sie drei Pools und fünf Saunen, darunter ein ganzjährig beheizter Infinity-Außenpool. Wanderwege beginnen direkt am Hotel, und abends lädt die gemütliche Kaminhalle zum Verweilen ein.

19. Oktober 2026 - 00:00 Uhr

Mit den Jahreszeiten unterwegs im Wellnesshotel Prinz-Luitpold-Bad

Ein Urlaubstag kann hier mit Wanderschuhen beginnen und im warmen Außenpool enden. Im verbinden sich die Allgäuer Berglandschaft und ein Haus mit Jugendstil-Bleiglas, Antiquitäten und historischen Räumen. Seit vier Generationen führt die Familie Gross das Hotel persönlich. Die Lage oberhalb von Bad Oberdorf macht es zum Ausgangspunkt für jede Jahreszeit.

Goldener Herbst – ideal zum Wandern

. Im Herbst zeigt sich das Allgäu oft nebelfrei, und die Bäume leuchten in bunten Farben. Das Team hilft Ihnen bei der Tourenwahl, Rucksäcke und Wanderstöcke können Sie ausleihen. Das Auto bleibt einfach stehen.

Aufwärmen nach einer langen Wanderung oder einem Tag in der winterlichen Kälte in der Blockhaussauna © Michael Huber

Der ideale Ort zum Entspannen

, und auch das Restaurant öffnet sich zu den Bergen. Die ¾-Verwöhnpension gibt dem Tag einen Rahmen. Im erwarten Sie fünf Saunen, ein Innen-Whirlpool, der ganzjährig beheizte Infinity-Außenpool und das Panorama-Hallenbad mit Wasser aus der hauseigenen Mineralquelle. An ihr entstand das Hotel 1864. Im Spa-Café gibt es kostenlosen Kaffee und einen Snack für die Pause im Bademantel.

Im Regentensaal verschwimmt der Unterschied zwischen drinnen und draußen. © Michael Huber

Winterliebe – für Aktive und Genießer

Mit dem kommen in der Umgebung Skifahren, Rodeln und Winterwandern hinzu, je nach Schnee- und Wetterlage. Auch ohne Ski lässt sich die Landschaft erkunden; entscheidend ist die passende Route, nicht die Höhe. Nach der Bewegung an der kalten Luft wird der Wintergarten zum Platz zum Aufwärmen und Schauen. Rundum geschlossen, gibt er den Blick auf die verschneite Landschaft frei. Später, in der Kaminhalle, zieht das Feuer die Blicke auf sich.

Die Kaminhalle mit Jugendstil-Bleiglasdecke für kuschelige Winterabende. © Michael Huber

Frühlingserwachen und Sommerfrische

Im Frühling führen Spaziergänge durchs Tal unter noch winterlichen Höhen. Der Sommer bringt längere . Im Hotel verlagern sich die Pausen in den großen Garten mit Naturteich. Der Wintergarten ist nun ein überdachter Platz mit Schutz vor der Sonne; die Kaminhalle bleibt auch im Sommer ein Ort für den Abend. Durch Höhen- und Hanglage kühlt es nachts schön ab. Schlafen bei offenem Fenster ist dann eine Wohltat.

So wechseln mit den Jahreszeiten die Wege durch die Berge und die Lieblingsplätze im Hotel.

Alle weiteren Infos finden Sie .