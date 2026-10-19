Zwischen Bergwegen und Kaminfeuer
Mit den Jahreszeiten unterwegs im Wellnesshotel Prinz-Luitpold-Bad
Ein Urlaubstag kann hier mit Wanderschuhen beginnen und im warmen Außenpool enden. Im 4-Sterne-Hotel Prinz-Luitpold-Bad in Bad Hindelang verbinden sich die Allgäuer Berglandschaft und ein Haus mit Jugendstil-Bleiglas, Antiquitäten und historischen Räumen. Seit vier Generationen führt die Familie Gross das Hotel persönlich. Die Lage oberhalb von Bad Oberdorf macht es zum Ausgangspunkt für jede Jahreszeit.
Goldener Herbst – ideal zum Wandern
Wanderungen beginnen direkt am Hotel. Im Herbst zeigt sich das Allgäu oft nebelfrei, und die Bäume leuchten in bunten Farben. Das Team hilft Ihnen bei der Tourenwahl, Rucksäcke und Wanderstöcke können Sie ausleihen. Das Auto bleibt einfach stehen.
Der ideale Ort zum Entspannen
Alle Zimmer haben einen Balkon mit Bergblick, und auch das Restaurant öffnet sich zu den Bergen. Die ¾-Verwöhnpension gibt dem Tag einen Rahmen. Im Wellnessbereich erwarten Sie fünf Saunen, ein Innen-Whirlpool, der ganzjährig beheizte Infinity-Außenpool und das Panorama-Hallenbad mit Wasser aus der hauseigenen Mineralquelle. An ihr entstand das Hotel 1864. Im Spa-Café gibt es kostenlosen Kaffee und einen Snack für die Pause im Bademantel.
Winterliebe – für Aktive und Genießer
Mit dem Winter kommen in der Umgebung Skifahren, Rodeln und Winterwandern hinzu, je nach Schnee- und Wetterlage. Auch ohne Ski lässt sich die Landschaft erkunden; entscheidend ist die passende Route, nicht die Höhe. Nach der Bewegung an der kalten Luft wird der Wintergarten zum Platz zum Aufwärmen und Schauen. Rundum geschlossen, gibt er den Blick auf die verschneite Landschaft frei. Später, in der Kaminhalle, zieht das Feuer die Blicke auf sich.
Frühlingserwachen und Sommerfrische
Im Frühling führen Spaziergänge durchs Tal unter noch winterlichen Höhen. Der Sommer bringt längere Wanderungen und Bergtouren. Im Hotel verlagern sich die Pausen in den großen Garten mit Naturteich. Der Wintergarten ist nun ein überdachter Platz mit Schutz vor der Sonne; die Kaminhalle bleibt auch im Sommer ein Ort für den Abend. Durch Höhen- und Hanglage kühlt es nachts schön ab. Schlafen bei offenem Fenster ist dann eine Wohltat.
So wechseln mit den Jahreszeiten die Wege durch die Berge und die Lieblingsplätze im Hotel.
Alle weiteren Infos finden Sie hier.
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