Zweiter Tag in Folge: Eurowings-Streik trifft München erneut

Erneut streiken Piloten der Fluggesellschaft Eurowings, in München mussten deshalb auch am zweiten Tag mehrere Flüge annulliert werden.

Mehrere Eurowings-Flugzeuge sind am Montag und Dienstag nicht in München gestartet. Der Grund: Ein Piloten-Streik.

München - Auch am zweiten Tag des Pilotenstreiks bei Eurowings sind in München Flüge ausgefallen. Der Flughafen führte am Dienstag zahlreiche Flüge als annulliert auf, nach Angaben eine Sprechers fielen insgesamt 24 Flüge aus. Sechs – drei Starts und drei Landungen – sollten wie geplant stattfinden.

Auch die je drei Starts und Landungen von Eurowings Discover in München sollten wie geplant stattfinden. Dort streiken die Piloten nicht. Dies gilt auch für die österreichische Tochter Eurowings Europe, die die Eurowings-Verbindungen am Nürnberger Flughafen betreut, so dass es dort am Dienstag nicht zu Ausfällen kommen sollte.

Insgesamt wollen die Piloten bei der Lufthansa-Tochter drei Tage streiken, also bis zum Mittwoch. Am Montag waren laut Eurowings insgesamt 240 von 488 Flügen ausgefallen. In München meldete der Flughafen am Morgen elf Abflüge und neun Ankünfte mit der Gesellschaft als annulliert.

Eurowings-Piloten im dreitägigen Streik

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) begründet den Streik mit einem unzureichenden Angebot der Arbeitgeberseite zum Manteltarifvertrag. Sie will im Arbeitskampf bessere Arbeitsbedingungen für die Piloten durchsetzen – unter anderem geht es dabei um eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit und zusätzliche freie Tage.

Eurowings kritisierte den Streik als unverhältnismäßig und unverantwortlich. Das Unternehmen rechnet damit, trotz des Arbeitskampfes mehr als die Hälfte des geplanten Flugprogramms durchführen zu können. Im Verlaufe des Montags sollte ein Ersatzflugplan für die weiteren Tage veröffentlicht werden.

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb von weniger als 14 Tagen, dass Piloten bei der Lufthansa-Tochter die Arbeit niederlegen. Beim ersten Streik am 6. Oktober war im Netz des Unternehmens etwa die Hälfte aller Flüge ausgefallen. Zehntausende Passagiere mussten deshalb auf andere Flüge oder die Bahn ausweichen – oder ihre Reise verschieben.