Zwei Verletzte bei Zusammenstoß mit Kindernotarzt

Eine Frau und ein Kind in einem VW Golf werden bei dem Zusammenstoß am Dienstagmorgen in der Schleißheimer Straße in Milbertshofen leicht verletzt.

31. Juli 2025 - 15:24 Uhr

Der beschädigte Mercedes des Kindernotarztteams und daneben der VW Golf. © Branddirektion

Audio von Carbonatix

Bei einer Einsatzfahrt ist das Kindernotarztauto (KND) am Donnerstagmorgen in Milbertshofen in einen schadensträchtigen Unfall verwickelt worden. Der KND war nach Angaben der Feuerwehr zu einem Kindernotarzteinsatz in den Münchner Norden unterwegs. In der Schleißheimer Straße kam es dabei zum Unfall. Der Mercedes stieß mit einem VW Golf zusammen. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Kindernotarzt versorgt zwei Verletzte Der unverletzte Fahrer des KND setzte sofort einen Notruf ab und forderte einen Rettungswagen für die Unfallbeteiligten an. Auch der Kindernotarzt wurde nicht verletzt, sodass die Besatzung sich direkt um die Fahrerin des VWs und ihren Sohn kümmern konnte. Nach ersten Untersuchungen konnte die Frau als leicht verletzt und der Bub als unverletzt eingestuft werden. Da aber in dem Golf die Airbags ausgelöst hatten, wurden beide Personen zur Abklärung von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik transportiert. Zur Unfallaufnahme wurde wie üblich die Polizei gerufen. Während der Maßnahmen kam es im Bereich der Schleißheimer Straße zu Verkehrsbehinderungen. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, sie wurden abgeschleppt. Mit einem Ersatzfahrzeug ist der Kindernotarztdienst weiter gesichert. Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden