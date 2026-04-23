Schwerer Unfall in der Pfingstrosenstraße: Nach einer Kollision zwischen einem Audi und einem VW-Bus wird eine 61-jährige Fahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt. Feuerwehrkräfte schneiden sie mit hydraulischem Gerät frei, zwei Menschen werden verletzt, die Straße ist komplett gesperrt.

Im Foto wird die Fahrerin des Audi gerade vorsichtig aus dem Wagen getragen. Am Ende konnte sie die Unfallstelle eigenständig verlassen.

Am Donnerstag (23. April), kurz vor acht Uhr morgens, hat ein automatisiertes Notrufsystem die Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert. Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall in der Münchner Pfingstrosenstraße. Nach ersten Informationen war eine Frau in ihrem Audi eingeklemmt und konnte eigenständig nicht mehr aussteigen.

Samt dem notwendigen technischen Gerät machte sich die Feuerwehr auf den Weg. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Audi der Frau mit einem VW-Bus zusammengestoßen war. Beim Unfall wurden zwei Personen verletzt. Der Fahrer des VW-Busses blieb unverletzt.

Die Türen des Autos waren so stark deformiert, dass sich die Fahrerin (61) nicht mehr selbst befreien konnte. Um die 61-jährige Audifahrerin möglichst schonend zu retten, schnitten die Feuerwehrleute eine große Seitenöffnung in den Wagen.

Die Seitentüren des Totalschaden-Audi müssen entfernt werden

Während der Rettungsdienst die Frau versorgte, entfernten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Seitentüren und die mittlere Säule des Autos mit hydraulischem Werkzeug. Die Frau wurde aus dem Wagen gerettet und zunächst ambulant versorgt. Sie war offenbar nur leicht verletzt, da sie die Einsatzstelle eigenständig verlassen konnte.

Der 17-jährige Beifahrer des VW-Busses wurde durch den Unfall leicht verletzt und ist zur weiteren Untersuchung in eine Münchner Klinik transportiert worden. Der Unfallhergang ist noch unklar. Am Audi entstand durch den Unfall ein Totalschaden. Während der Rettungsarbeiten war die Pfingstrosenstraße komplett gesperrt.