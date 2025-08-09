Zwei Tote bei Kohlenmonoxid-Austritt in München: Keine Gefahr für Bevölkerung

Im Keller einer Gartenhütte im Münchner Norden ist am Samstagnachmittag Kohlenmonoxid ausgetreten. Nun ist eine zweite Person nach dem Unfall gestorben.

In einer Kleingartenanlage in München wurden mehrere Menschen bei einem Gasaustritt schwer verletzt.

Am Samstagabend, den 9. August, hat es in einer Kleingartenanlage an der Lerchenauer Straße in München einen tödlichen Gasaustritt gegeben. Zwei Männer (41 und 50 Jahre) sind infolge einer schweren Vergiftung im Krankenhaus gestorben.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich mehrere Personen zu einer privaten Feier in der Gartenanlage getroffen. In einem Keller der Gartenlaube lief ein Generator, aus dem aus bislang ungeklärten Gründen Gas austrat.

Als die alarmierte Polizei eintraf, waren Rettungskräfte und Feuerwehr bereits vor Ort. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich weiträumig ab. Vier weitere Männer im Alter zwischen 43 und 54 Jahren erlitten eine leichte Vergiftung, drei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht, einer konnte nach einer Untersuchung vor Ort entlassen werden.

Die Polizei ist in der Kleingartenanlage im Einsatz. © Felix Hörhager/dpa

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, außerdem betreute ein Kriseninterventionsteam Angehörige und Betroffene. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.