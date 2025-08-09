Zwei Tote bei Kohlenmonoxid-Austritt in München: Keine Gefahr für Bevölkerung
Am Samstagabend, den 9. August, hat es in einer Kleingartenanlage an der Lerchenauer Straße in München einen tödlichen Gasaustritt gegeben. Zwei Männer (41 und 50 Jahre) sind infolge einer schweren Vergiftung im Krankenhaus gestorben.
Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich mehrere Personen zu einer privaten Feier in der Gartenanlage getroffen. In einem Keller der Gartenlaube lief ein Generator, aus dem aus bislang ungeklärten Gründen Gas austrat.
Als die alarmierte Polizei eintraf, waren Rettungskräfte und Feuerwehr bereits vor Ort. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich weiträumig ab. Vier weitere Männer im Alter zwischen 43 und 54 Jahren erlitten eine leichte Vergiftung, drei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht, einer konnte nach einer Untersuchung vor Ort entlassen werden.
Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, außerdem betreute ein Kriseninterventionsteam Angehörige und Betroffene. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
