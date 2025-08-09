AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Zwei Tote bei Kohlenmonoxid-Austritt in München: Keine Gefahr für Bevölkerung
Update

Zwei Tote bei Kohlenmonoxid-Austritt in München: Keine Gefahr für Bevölkerung

Im Keller einer Gartenhütte im Münchner Norden ist am Samstagnachmittag Kohlenmonoxid ausgetreten. Nun ist eine zweite Person nach dem Unfall gestorben.
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
In einer Kleingartenanlage in München wurden mehrere Menschen bei einem Gasaustritt schwer verletzt.
In einer Kleingartenanlage in München wurden mehrere Menschen bei einem Gasaustritt schwer verletzt. © Felix Hörhager/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Am Samstagabend, den 9. August, hat es in einer Kleingartenanlage an der Lerchenauer Straße in München einen tödlichen Gasaustritt gegeben. Zwei Männer (41 und 50 Jahre) sind infolge einer schweren Vergiftung im Krankenhaus gestorben.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich mehrere Personen zu einer privaten Feier in der Gartenanlage getroffen. In einem Keller der Gartenlaube lief ein Generator, aus dem aus bislang ungeklärten Gründen Gas austrat.

Als die alarmierte Polizei eintraf, waren Rettungskräfte und Feuerwehr bereits vor Ort. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich weiträumig ab. Vier weitere Männer im Alter zwischen 43 und 54 Jahren erlitten eine leichte Vergiftung, drei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht, einer konnte nach einer Untersuchung vor Ort entlassen werden.

Die Polizei ist in der Kleingartenanlage im Einsatz.
Die Polizei ist in der Kleingartenanlage im Einsatz. © Felix Hörhager/dpa

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, außerdem betreute ein Kriseninterventionsteam Angehörige und Betroffene. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.