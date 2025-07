Zwei Streiflinge in München ausgebrochen: Polizei kann schnell helfen

Die beiden Zebras gehören zum Circus Alessio, der derzeit in Milbertshofen Station macht. Wie die beiden Tiere ausbüxen konnten, ist nicht bekannt. Allerdings waren die beiden Ausreißer auch ruckzuck wieder eingefangen und Zuhause. Der kurioseste Einsatz der Münchner Polizei an diesem Tag.

Der Notruf klang nach einem zotigen Altherrenwitz, aber er kam über die Integrierte Rettungsleitstelle in München. Und die ist dafür bekannt, dass sie bei Einsätzen eher weniger zu humoristischen Einlagen neigt.

Um 13.57 Uhr meldete die Leitstelle also, dass in Milbertshofen in der Dientzenhoferstraße zwei Zebras frei herumlaufen. Die Polizei schickt vorsichtshalber sofort eine Streife los. Tatsächlich sichteten die Beamten in der Nähe der Schule in der Rockefellerstraße die beiden Tiere. Der Anblick von Menschen in Uniform erschreckte die Zebras so sehr, dass sie sofort die Flucht ergriffen.

Zebras gehören zum festen Bestandteil des Zirkusprogramms, zwei der Tiere sind ausgerissen. Alessio

Zebras erkunden Milbertshofen

Zunächst war unklar, wem die beiden Tiere gehören könnten, schließlich sind Zebras keine Haustiere. Schnell fanden die Polizisten mithilfe von Anwohnern allerdings heraus, dass in Milbertshofen ganz in der Nähe momentan der "Circus Alessio" an der Ecke Rathenaustraße und Thalhoferstraße gastiert. Tatsächlich gehören die beiden Tiere zum Ensemble der Zirkus-Familie André Kaiser.

Heimweg mit Polizei-Eskorte

Die Zirkus-Crew war auch bereits auf der Suche nach den beiden ausgebüxten Zebras. Um 14.08 Uhr endete der Ausflug der beiden markant gestreiften Zirkus-Tiere in der Neuherbergstraße. Auf Höhe der Hausnummer 11 wurden sie eingefangen. Die Zirkus-Leute brachten die beiden Ausreißer mit einer Polizeieskorte zurück zum heimatlichen Freilaufgehege, bevor es dann später vermutlich zum großen Auftritt wieder in der Manege weitergeht. Der Circus Alessio gastiert noch bis zum 27. Juli in Milbertshofen. Die Show dauert etwa zwei Stunden inklusive Pause. "Ein Circus für jung und jung gebliebene", wirbt die Familie auf ihrer Homepage. Kinderpreise gelten ab 3 bis 14 Jahre.