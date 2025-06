Zwei Schwerverletzte mit Stichwunden am Oberkörper: Neue Informationen zur Messerattacke

Mitten in der Nacht auf den Sonntag rückt die Polizei zu einem Notfall in München aus. Zwei Menschen sind mit einem Messer verletzt worden. Möglicherweise handelt es sich um eine Beziehungstat. Was bisher bekannt ist.

01. Juni 2025 - 13:10 Uhr | AZ/ dpa