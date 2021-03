Zwei Personen sterben bei Sturz aus großer Höhe

Am Freitagabend sind ein Mann und ein Mädchen bei einem Sturz aus großer Höhe ums Leben gekommen.

Au-Haidhausen - In der Weilerstraße in der Au hat am Freitagabend ein Zeuge beobachtet, wie zwei Körper auf großer Höhe in einen Hinterhof gestürzt sind. Es handelt sich dabei um einen Mann und ein Mädchen, beide sind bei dem Sturz ums Leben gekommen. Die Hintergründe sowie die Identitäten waren am Abend allerdings noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache.