Zwei neue Fälle in München: Unbekannte sprühen Hakenkreuze

Hakenkreuz-Schmierereien in Planegg und Thalkirchen: Zwei staatsschutzrelevante Delikte vom Wochenende beschäftigen die Münchner Polizei.

München - In Planegg und Thalkirchen sind am Wochenende mehrere Hakenkreuz-Schmierereien entdeckt worden, die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Skaterplatz in Planegg: Hakenkreuz auf den Boden gesprüht

Im ersten Fall hinterließen bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Samstag (4. März, 21.30 Uhr) bis Sonntag (5. März, 21.30 Uhr) ein etwa 50 mal 50 Zentimeter großes Hakenkreuz auf dem Skaterplatz in der Feodor-Lynen-Straße. Das Hakenkreuz sei auf den Boden gesprüht und vom zuständigen Sicherheitsdienst der Gemeinde Planegg festgestellt worden, berichtet die Polizei.

Bei der Polizeiinspektion 29 (Forstenried) ging zudem der Anruf eines Passanten ein, der eine Hakenkreuzschmiererei am U-Bahnhof Thalkirchen meldete. Die Beamten der eingesetzten Streife machten im Sperrengeschoss insgesamt acht aufgesprühte Hakenkreuze aus und entdeckten dreimal den Schriftzug "Kampf". Der Tatzeitraum könne von Samstag (4. März, 9 Uhr) bis Sonntag (5. März, 10.30 Uhr) eingegrenzt werden, so die Polizei.

In beiden Fällen wurde die Entfernung der angebrachten Schmierereien veranlasst, der Staatsschutz der Münchner Kriminalpolizei ermittelt.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat in den angegebenen Zeiträumen im Bereich der Feodor-Lynen-Straße am Skaterplatz (Planegg) und am U-Bahnhof Thalkirchen im Bereich der Schäftlarnstraße und Pognerstraße (Thalkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeipräsidium München (Kriminalfachdezernat 4, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.