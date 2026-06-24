Am Dienstagabend zeichnete die weltberühmte Feinschmeckerbibel Guide Michelin wieder Spitzenköche und Top-Restaurants mit ihren begehrten Sternen aus – auch München.

Zwei Sterne trägt er jetzt: Jens Madsen (l.) aus dem "The Cloud" der BMW Welt – neben ihm: Jochim Busch aus dem "Rausch" und Fabian Obergfell aus der "Mühle".

Er ist der große Gewinner, der auch mit seiner Körpergröße fast alle an diesem Abend überragt hat: Jens Madsen, Münchens neuer gefeierter Küchenkünstler!

Im historischen Gesellschaftshaus Palmengarten in Frankfurt am Main wurden im Rahmen einer feierlichen Zeremonie am Dienstag die neuen Bewertungen sowie weitere Auszeichnungen der Feinschmeckerbibel Guide Michelin für Deutschland bekanntgegeben. Dabei sorgte Jens Madsen, der erst seit Juni letzten Jahres Küchenchef des komplett neu gestalteten Käfer-Feinschmecker-Restaurants "The Cloud" in der BMW-Welt ist, für eine der großen Überraschungen der Gala: Er wurde unter Applaus gleich zweimal auf die Bühne gebeten.

Münchner Sternekoch ausgezeichnet – für das Restaurant in der BMW-Welt

Zunächst erhielt der 32-jährige Madsen die Auszeichnung für die "Eröffnung des Jahres" – für das stylische "The Cloud", das vor einem Jahr in den Räumlichkeiten des bisherigen Zwei-Sterne-Restaurants "EssZimmer" unter seiner Küchenführung eröffnet wurde.

Sichtlich überrascht wurde er dann nochmal auf die Bühne geholt, und kurz darauf gab es Freudentränen: Madsen wurde zum Zwei-Sterne-Koch gekürt und hat es somit in nur knapp zwölf Monaten geschafft, das neue Käfer-Restaurant in der BMW-Welt wieder zu einem Sternetempel zu machen. "Ich bin glücklich und sprachlos", sagte der sichtlich angefasste neue Sternekoch.

Auch ein Münchner Sommelier wird geehrt

Ebenso bescheiden trat ein weiterer Münchner ans Mikrophon, der sich bei der Michelin-Gala über eine Ehrung freuen durfte: Noris Conrad aus dem Münchner Zwei-Sterne-Restaurant Tantris erhielt den "Michelin Sommelier Award". Gewürdigt wurden unter anderem sein fundiertes Fachwissen, sein Charme und seine Souveränität. Nicht verwunderlich, dass auch er aus dem Strahlen gar nicht mehr herauskam.

Noris F. Conrad aus dem Tantris in München wird mit dem Sommelier Award ausgezeichnet. © Hannes P. Albert (dpa)

Verteidigen konnten ihre drei Sterne, die Höchstbewertung, heuer wieder die beiden Münchner Küchenstars Jan Hartwig (Restaurant Jan) und Tohru Nakamura (Tohru in der Schreiberei). Von den insgesamt nur zwölf Drei-Sterne-Lokalen in Deutschland sind somit zwei in München. Doch fest steht schon jetzt: Es wurde einmal mehr bestätigt, dass die bayerische Landeshauptstadt in der kulinarischen Oberliga spielt.