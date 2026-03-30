Ein 41 Jahre alter Münchner wollte am Sonntagmorgen im Stachus Zwischengeschoss im Bereich zum Abgang zur S-Bahn einen Streit unter Jugendlichen schlichten. Dabei wurde er von den beiden mutmaßlichen Tätern angegriffen, getreten und geschlagen. Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Ein 41 Jahre alter Münchner ist am frühen Sonntagmorgen von zwei jungen Männern angegriffen und zusammengeschlagen worden, nur weil er Zivilcourage gezeigt und einen Streit unter Jugendlichen im Zwischengeschoss schlichten wollte.

Streit unter Jugendlichen eskaliert

Der Münchner wurde nach Informationen der Polizei gegen 6.10 Uhr Zeuge einer Auseinandersetzung unter jungen Männern. Eine Gruppe Jugendlicher stritt sich mit einem 18-Jährigen und einem 19-Jährigen. Beide haben die serbische Staatsangehörigkeit und wohnen im Landkreis München. Bei dem Streit im Stachus-Zwischengeschoss am Abgang zur S-Bahn wurde nach Polizeiangaben auch ein Jugendlicher aus der Gruppe von drei bis fünf Personen verletzt. Die Identität des Opfers ist nicht bekannt. Die Ermittler suchen ihn derzeit als wichtigen Zeugen.

Opfer zeigt Zivilcourage und wird deshalb zusammengeschlagen

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 41-Jährige die streitenden Parteien trennen. Dabei sollen der 18- und der 19-Jährige auf den Münchner losgegangen sein. Sie schlugen und traten auf den Mann ein, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Der Münchner ging zu Boden und blieb bewusstlos liegen.

Münchner erleidet schwere Verletzungen

Das Opfer hatte schwere Verletzungen am Oberkörper und am Kopf erlitten. Der 41-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden bei dem Patienten neben multiplen Verletzungen auch eine Fraktur des Kiefers festgestellt. Der 41-Jährige schwebt nicht in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Er werde aber weiterhin stationär in der Klinik behandelt.

Tatverdächtige in Feldmoching gefasst

Die beiden mutmaßlichen Täter flüchteten, noch bevor die Polizei am Tatort eintraf. Sie fuhren mit der S-Bahn bis Feldmoching. Dort wurden sie wenig später von einer Streife der Bundespolizei gestellt und festgenommen. Gegen die beiden Verdächtigen wurde Haftbefehl beantragt. Sie sollen am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der entscheidet, ob sie in die JVA Stadelheim in U-Haft kommen. Beide jungen Männer sind bisher bei der Polizei nicht wegen schwererer Straftaten aufgefallen. Wegen der Brutalität der Tat am Stachus wird nun gegen beide wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Zeugenaufruf:

Wer hat den Tatablauf, beginnend mit dem Streit mit der Personengruppe, oder das weitere Geschehen beobachten können? Insbesondere der bislang unbekannte Geschädigte, der zuerst geschlagen wurde, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 11 unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder mit jeder

anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.