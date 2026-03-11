AZ-Plus
  Zwei Jahre Baustelle: So soll die Augustenstraße in der Maxvorstadt nach dem Umbau aussehen

Zwei Jahre Baustelle: So soll die Augustenstraße in der Maxvorstadt nach dem Umbau aussehen

Neue Bäume, mehr Platz für Fußgänger, aber auch weniger Parkplätze: 2028 soll in der Augustenstraße in der Maxvorstadt alles fertig umgebaut sein.
kra |
Am Montag begannen die Bauarbeiten in der Augustenstraße.
Am Montag begannen die Bauarbeiten in der Augustenstraße. © Daniel von Loeper

Es war jahrelang ein heiß diskutiertes Vorhaben. Jetzt geht es aber los mit der Umgestaltung der Augustenstraße in der Maxvorstadt. Fußgänger sollen mehr Platz bekommen, dazu kommen die Radwege auf die Fahrbahn.

Mehr Platz für Fußgänger, weniger Parkplätze: So schaut die Augustenstraße bald aus

Und im Abschnitt zwischen Gabelsberger Straße und Theresienstraße entsteht ein sogenannter "verkehrsberuhigter Geschäftsbereich" mit Höchstgeschwindigkeit 20 km/h. Die Fahrbahn wird auf sechs Meter Breite reduziert und optisch verengt durch eine farblich abgehobene Steinzeile auf der Fahrbahn.

In zwei Jahren soll die Augustenstraße so aussehen.
In zwei Jahren soll die Augustenstraße so aussehen. © Visualisierung: formstadt architekten

Außerdem werden acht neue Bäume gepflanzt und Sitzmöbel aufgestellt. Zwei neue Bäume stehen bereits jetzt schon. Auch mitten auf die Straße an der Ecke zur Gabelsbergerstraße soll ein Baum kommen. Die Anzahl der Parkplätze sinkt von 254 auf 197. An Radlparkplätzen kommen 192 dazu. Die ersten Arbeiten dauern voraussichtlich bis November. Dann wird die Fahrbahn erneuert und die Straße abschnittsweise gesperrt.

6 Kommentare
Artikel kommentieren
  Leberkas vor 28 Minuten / Bewertung:

    Ich freu mich schon demnächst auf die gestellten Betroffenheitsfotos, weil die Miete erhöht worden ist. 🤭

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  doket vor 5 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Leberkas

    Als wenn in München nur an lebenswerten Orten die Miete erhöht werden würde. Selbst an den lebensfeindlichsten Hauptverkehrsstraßen steigt die Miete regelmäßig

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  Wendeltreppe vor 33 Minuten / Bewertung:

    Lobeshymnen aus dem Autohasser-Quartett werden nicht lange auf sich warten lassen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
