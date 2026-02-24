AZ-Plus

Zuverlässiger Nahverkehr: Was München dringend braucht

Um den ÖPNV in München günstiger und verlässlicher zu machen, gibt es eine Lösung, sagt Andreas Frank vom Fahrgastverband "Pro Bahn". Das schlägt er vor.
Christina Hertel |
Was kann die Stadt tun, um den ÖPNV in München zu verbessern? Das hat die AZ einen Experten gefragt.
Was kann die Stadt tun, um den ÖPNV in München zu verbessern? Das hat die AZ einen Experten gefragt. © IMAGO/Rolf Poss

Wünsche für die nächste Legislatur? Da nennt Andreas Frank vom Fahrgastverband "Pro Bahn" als Allererstes keine neue U-Bahn oder neue Tramlinie.

Sondern: neue Betriebshöfe. "Die brauchen wir dringend, um die Tram, die U-Bahn und die Busse zu warten." Momentan gebe es dafür nicht genug Platz. Und deshalb komme es zu mehr Störungen, mehr Personal müsse für die Wartung eingesetzt werden – und das alles koste mehr Geld, als nötig wäre.

Geplant sind ein neuer Tram-Betriebshof an der Ständlerstraße in Ramersdorf-Perlach und ein neuer U-Bahn-Betriebshof in Neuperlach. Bei beiden Projekten ist die Stadt aus Franks Sicht noch nicht so weit, wie sie es sein müsste.

Andreas Frank vom Fahrgastverband "Pro Bahn" macht Vorschläge für den Münchner ÖPNV.
Andreas Frank vom Fahrgastverband "Pro Bahn" macht Vorschläge für den Münchner ÖPNV. © privat

Auch seine zweite Forderung würde sich auf einem Wahlplakat nicht besonders gut verpacken lassen. Franken wünscht sich ein "Beschleunigungsprogramm für Bus und Tram".

Konkrekt bedeute das: Die Stadt müsse sich anschauen, wo im Netz Busse und Trambahnen momentan ausgebremst werden – zum Beispiel, weil die Ampelschaltung nicht passt oder weil eine eigene Spur notwendig wäre. "Das kann den Betrieb wieder verlässlicher machen", sagt er.

Positiv findet er, dass Grüne und SPD in Zeiten knapper Kassen an den zwei wichtigen Tram-Projekten (der Tram Westtangente und der Tram Münchner Norden) festgehalten haben.

"Eine Tram ist viel günstiger als eine U-Bahn"

Für sinnvoll hält Frank auch eine neue Tram-Verbindung nach Daglfing. "Eine Tram ist viel günstiger als eine U-Bahn", sagt er. Wichtig sei außerdem, dass die Stadt die Anbindung von Freiham schnell verbessert – etwa mit Expressbussen. Doch auch Franken weiß: „Versprochen wurde den Bürgern eigentlich eine U-Bahn.“ Auch hier müsse die Stadt weiterkommen.

5 Kommentare
Artikel kommentieren
  Wickie712 vor 32 Minuten:

    Zur guten Infrastruktur gehört auch ein gut ausgebauter Geh- und Radweg. Bodenseestr, ab Heimburgerstr. bis Freiham ist es grottig, in beide Richtungen.
    Zwischen Heimburgerstr. und Dickensstr. muss ich mit dem Fahrrad auf die Fahrbahn, ausser ich will Schrittgeschwindigkeit fahren und auf Fußgänger rücksicht nehmen. Richtung freiham wird es anschließend holperig oder zugeparkt auf den Geh-Radwegen.
    Bei der Mainaustr. kann der Radfahrer einen 15 cm hohen Kanstein runterfahren, da die Fußgängerampel für ihn nicht zählt.

    Wenn die Wege und die U-Bahn anbindung vor Ausschreibung des Baugebietes in Freiham gleich ordentlich geplant worden wäre, schnell umgesetzt, dann wäre es doch mal toll.
    Aber die es Entscheiden, Planen oder so, sitzen in ihrem KFZ und die juckt es nicht.

  Peterauslaim vor 41 Minuten:

    Strassenbahn ist besser sls U-Bahn? Einfach zum lachen. Dass man nicht überall eine U-Bahn hinbauen kann, dürfte jedem klar sein. Aber Straßenbahnen haben viel mehr Unterbrechungen durch Unfälle, falsch parkende Autos, etc. Busse fahren auf vorhandenen Strassen und man muss nicht für zig Millionen Schienen legen für ein Fortbewegungsmittel ausgeben, dass erwiesener Maßen die meisten Störungen hat.

  Mobilitätsfreund vor 26 Minuten:
    Antwort auf Kommentar von Peterauslaim

    Ja. Trambahn ist eindeutig besser als Busse und wirtschaftlich und verkehrlich genau richtig für die Verdichtungszonen.
    Vor allem kostet ein Trambahn nur ca. 10% einer U-Bahn und lässt sich im ca. 5 Jahren realisieren. Eine Trambahn hat eine deutlich bessere Fahrgasterschließung als eine U-Bahn.

