Zusammenstoß mit Tram: Radler (80) kommt ums Leben

In Oberföhring kollidiert am Freitag ein Radfahrer mit einer Trambahn. Er erliegt noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

18. März 2023 - 13:33 Uhr | aw

Der Notarzt konnte den 80-Jährigen leider nicht mehr retten, er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild