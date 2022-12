Zusammenarbeit der Feuerwehren in München und Karlsruhe: Bewusstlose Frau gerettet

Nachdem ein besorgter Münchner die niedrigen Blutzuckerwerte seiner Tochter in Karlsruhe bemerkt, ruft er die Feuerwehr. Die Zusammenarbeit der beiden Feuerwehr-Leitstellen rettet der jungen Frau das Leben.

Die gute Kooperation der Leitstellen in München und Karlsruhe hat einer jungen Karlsruherin das Leben gerettet.

München - Am Donnerstagmorgen sind die Blutzuckerwerte einer 34-Jährigen in Karlsruhe in den Keller gerauscht.

Handy-App zeigt niedrige Blutzuckerwerte

Der Vater – in München wohnend – stellte auf einer Handy-App fest, dass die Blutzuckerwerte seiner Tochter am Morgen stark abfielen. Da sich die Frau normalerweise sehr pflichtbewusst täglich mit ihrem Vater in Verbindung setzt, sie sich aber nicht meldete, machte sich der Papa sorgen und rief die 112.

Leitstellen kooperieren: Einsatzkräfte finden bewusstlose Tochter

Ein Leitstellenmitarbeiter der Integrierten Leitstelle München nahm sich dem Problem an und setzte sich mit der Leitstelle aus Karlsruhe in Verbindung und schilderte das Problem. Der Karlsruher Disponent alarmierte die Feuerwehr. Kurz darauf trafen die Einsatzkräfte bei der 34-jährigen Karlsruherin ein und fanden sie bewusstlos auf. Nach einer medizinischen Untersuchung transportierten sie die Frau in ein Krankenhaus.

Die Frau ist durch das umsichtige Handeln des Vaters und der guten Zusammenarbeit der Leitstellen wieder auf dem Weg der Besserung.