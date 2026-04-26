Zurück aus der Insolvenz: Kult-Marke Strenesse präsentiert neue Kollektion in München

Längere Zeit war es ruhig um die einstige Speerspitze der deutschen Mode-Branche: Jetzt ist Strenesse zurück - mit neuem CEO und neuen Ideen. Wie erfolgreich das Luxus-Label inzwischen (wieder) ist und wo Geschäftsführer Noro Hoferer jetzt noch hinwill.

Hochsprunglegende Carlo Thränhardt lässt sich die Präsentation der neuen Winterkollektion der Kult-Marke Strenesse in München nicht entgehen.

Viviane Simon/API 7 Hochsprunglegende Carlo Thränhardt lässt sich die Präsentation der neuen Winterkollektion der Kult-Marke Strenesse in München nicht entgehen.

Es ist eine modische Zeitreise, auf die Noro Hoferer seine exklusive Gästeschar am Samstag im Herzen Münchens schickt: elegante Roben, die einst über die roten Teppiche von Bambi, Met Gala und Co. getragen wurden, mannshohe Fotografien, die Rock-Legende Bryan Adams für das Luxuslabel schoss – aber auch eine nagelneue Winter-Kollektion mit neuem (altem) Gesicht und eine Untermarke für jedermann, ganz ohne elitären Unterton.

Unternehmer Noro-Hoferer führt die einstige Kult-Marke Strenesse zurück aus der Insolvenz

Bekanntlich hatte der Münchner Unternehmer Noro Hoferer die deutsche Kultmarke aus der Insolvenz zurückgeholt und will Strenesse zu neuem Glanz führen (AZ berichtete). Was auf dem Weg dorthin bisher passiert ist, präsentierten Hoferer und PR-Expertin Daniela Giller zahlreichen prominenten Gästen bei einem glanzvollen Fashion-Get-together.

Unter ihnen: Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl mit Mann Max von Bredow, Sternekoch Ali Güngörmüs, Comedienne Negah Amiri, die eigens aus Köln anreiste, Moderatorin Sylvia Walker ("Eine meiner ersten Fashion-Shows bin ich für Strenesse gelaufen"), Ex-Bayern-Funktionär Jörg Wacker, Daniel Terberger (Katag AG), Kreativ-Direktor Donald Schneider (u. a. H&M) oder Christopher Körber (Hugo Boss).

Luxus für jedermann: Regelmäßige Kooperationen mit Discounter-Kette geplant

Und Hoferer selbst? Der ist durchaus zufrieden, wie sich die Marke in der Zwischenzeit entwickelt hat. Mit exklusiven Pop-up-Konzepten im KaDeWe in Berlin und in Kitzbühel sowie Kooperationen mit Sonnbühel, dem Luxus-Hotspot am Hahnenkamm schlechthin, und mit der Discounter-Kette Lidl habe man die Marke wieder sichtbar gemacht - nicht nur für Kunden mit großem Geldbeutel.

Letztere Aktion lief für die Untermarke mit weniger elitärem Anstrich, "Strenesse Blue", so erfolgreich, dass künftig sogar regelmäßig Kollektionen mit dem Discounter geplant sind.

Bekannte Gesichter: Diese Promi-Damen präsentieren die aktuelle Winter-Kollektion

Und die Hauptlinie der Marke? Für die modelt aktuell nicht nur die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten, Selina Söder, sondern auch Cosima Auermann, Tochter von Lagerfeld-Muse und Strenesse-Gesicht Nadja Auermann. "Es geht uns darum, unsere Wurzeln zu feiern und gleichzeitig mutig neue Standards zu setzen", so Hoferer am Wochenende.