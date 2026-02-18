Zum ersten Mal seit 20 Jahren: Dieser Nachwuchs in Hellabrunn verzückt Besucher

Im Urwaldhaus klammert sich das Schimpansenbaby an Mama Zenta und wirft erste neugierige Blicke – ein niedlicher Anblick für Gäste im Münchner Tierpark Hellabrunn.

Im Tierpark Hellabrunn ist ein Schimpansenbaby auf die Welt gekommen. Es gehöre der stark bedrohten Unterart der Zentralafrikanischen Schimpansen an und mache einen sehr guten Eindruck, berichtete der Tierpark. Mutter Zenta habe das Jungtier am Samstag ruhig und ohne Komplikationen auf die Welt gebracht und kümmere sich erfahren und aufmerksam um ihren Nachwuchs. Ob es sich bei dem Kleinen um ein Männchen oder ein Weibchen handelt, stehe derzeit noch nicht fest.

Neugierige Blicke im Urwaldhaus

Tierparkdirektor Rasem Baban ist begeistert von dem Neugeborenen. "Wer im Urwaldhaus beobachtet, wie eng es sich an seine Mutter klammert, erste neugierige Blicke in die Gruppe wirft und behutsam seine Umwelt entdeckt, erlebt unmittelbar, wie komplex und sozial Schimpansen leben", sagte er.

Vater Jambo, Mutter Zenta und das Jungtier sind laut Tierpark für Besucherinnen und Besucher im Urwaldhaus zu sehen. "Gleichzeitig hat die Familie jederzeit die Möglichkeit, sich in rückwärtige, nicht einsehbare Bereiche zurückzuziehen."

Erster Schimpansen-Nachwuchs seit über 20 Jahren

Vater Jambo war laut dem Tierpark im vergangenen Jahr über das Europäische Erhaltungszuchtprogramm nach Hellabrunn gekommen. Ebenso wie die Weibchen Zenta und Sophie zählt er zu den Zentralafrikanischen Schimpansen, die natürlicherweise im Kongo, in Gabun und Kamerun leben. "Mit dem Nachwuchs leisten wir einen bedeutenden Beitrag zur Sicherung der Reservepopulation dieser Unterart", teilte der Münchner Tierpark mit. Zuletzt wurde in Hellabrunn 2003 ein Schimpansen-Jungtier geboren.