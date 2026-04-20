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Zum 100. der Queen: Warhol-Gemälde in München versteigert

100 Jahre alt wäre Queen Elizabeth II. in diesem Jahr geworden. In München wird dazu passend ein Bild versteigert –Diamantstaub inklusive.
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Die verstorbene britische Queen war für viele Künstler ein beliebtes Motiv. (Archivbild)
Die verstorbene britische Queen war für viele Künstler ein beliebtes Motiv. (Archivbild) © Steve Parsons/PA Wire/dpa

Das Auktionshaus Ketterer versteigert ein Queen-Bild von Andy Warhol. Bei einer Auktion am 12. Juni - wenige Wochen nach dem 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. - soll es unter den Hammer kommen, wie Ketterer Kunst in München mitteilte. Geschätzt wird es den Angaben zufolge auf 150.000 bis 250.000 Euro. 

Es handelt sich laut Auktionshaus um einen Druck, eine von zwei mit Diamantstaub veredelte sogenannte Serigrafien.

Andy Warhol malte auch die Queen (Archivbild).
Andy Warhol malte auch die Queen (Archivbild). © Horst Ossinger/dpa

Das von Pop-Art-Künstler Warhol erstellte Porträt der britischen Königin Elizabeth II. (1926-2022) basiert auf einer offiziellen Aufnahme zum Silberjubiläum der Queen im Jahr 1977.

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