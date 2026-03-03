Zulassungsstellen bayernweit lahmgelegt – das ist passiert

Wer ein neues Auto zulassen oder einen Führerschein beantragen wollte, hatte vielerorts Pech. Wie kam es zu der Störung bei den Führerschein- und Zulassungsstellen?

Ein Fehler bei einem Softwareupdate sorgte laut einem Sprecher der Behörde für die Störung. (Symbolbild)

Eine IT-Panne hat die Führerschein- und Zulassungsstellen in zahlreichen bayerischen Kommunen für einen Tag lahmgelegt. Die Störung sei in der Nacht behoben worden, sagte ein Sprecher der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) in München. Ursache sei ein Fehler bei einem Softwareupdate am Wochenende gewesen. Dieser sei dann am Montag aufgefallen.

Fahrzeuge zulassen oder Führerscheine ausstellen, das war nach AKDB-Angaben in vielen Landkreisen bayernweit und in der oberpfälzischen Stadt Amberg an dem Tag nicht möglich. "Die AKDB und der Softwarehersteller bedauern die durch die Störung entstandenen Unannehmlichkeiten bei Bürgerinnen und Bürgern sowie den Kommunen", teilte der Sprecher mit.

Wiederholte IT-Panne

Betroffen waren demnach die Landratsämter Altötting, Dachau, Deggendorf, Dingolfing-Landau, Erlangen-Höchstadt, Fürstenfeldbruck, Günzburg, Landsberg am Lech, Miltenberg, Main-Spessart, Nürnberger Land, Neuburg-Schrobenhausen, Ostallgäu, Rosenheim, Tirschenreuth, Bad Tölz, Weißenburg-Gunzenhausen und Würzburg sowie im Bodenseekreis in Baden-Württemberg.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine IT-Panne die bayerischen Zulassungsstellen ausbremst. Im vergangenen April war es nach Angaben des Sprechers wegen eines anderen technischen Fehlers zuletzt zu einer Störung für einen Tag gekommen. Im November 2023 sorgte eine Netzwerkstörung stundenlang für Probleme bei 80 Zulassungs- und Führerscheinstellen bundesweit.