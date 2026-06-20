Schweres Unglück am Samstag in Milbertshofen. Beim Rangieren kollidieren zwei Güterzüge. Zwei Waggons entgleisen und stürzen von einer Eisenbahnbrücke. Eine Person stirbt.

Zwei Waggons eines Güterzugs liegen auf der Schleißheimer Straße Straße, nachdem sie von einer Brücke gestürzt sind.

In Milbertshofen hat sich am frühen Samstagmorgen ein schweres Zugunglück ereignet. Wie die Polizei berichtet, sind gegen 1.40 Uhr zwei Güterzüge beim Rangieren kollidiert, dabei wurden von einem der beiden Züge zwei Waggons von der Eisenbahnbrücke gedrückt. Diese stürzten etwa fünf Meter tief auf die Schleißheimer Straße im Bereich zwischen Frankfurter Ring und Max-Diamand-Straße. Bei dem Unfall kam nach Angaben der Polizei eine Person ums Leben.

Laut dem Polizeisprecher sind Kräfte der Bundespolizei, der Landespolizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort, zudem kam auch eine Drohne zum Einsatz

Unfall beim Rangieren: Güterzugwaggons stürzen von Brücke auf Straße

Warum es zu dem Unglück kam und wie hoch der Schaden ist, ist derzeit nicht bekannt. Auch was die Ladung der beiden abgestürzten Waggons betrifft. Laut Polizeisprecher soll es sich aber nicht um Gefahrengut gehandelt haben. Ein Gutachter soll nun ermitteln.

Die Polizei ermittelt, warum die beiden Züge zusammengestoßen sind. © Ehsan Monajati/dpa

Die Schleißheimer Straße wurde in beide Richtungen gesperrt. "Die Bergungsarbeiten werden bis weit in den Samstag, vielleicht sogar bis in den Sonntag hinein andauern", so der Polizeisprecher. Auch die Brücke wurde bei dem Unglück beschädigt.

Auf Bahnreisende im Regional- und Fernverkehr hat der Unfall keine Auswirkungen, da das betroffene Gleis laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn nur von Güterzügen genutzt wird.