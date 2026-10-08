Ein Unfall zwischen einem Zug und einem Pkw in Deisenhofen sorgt für Verspätungen und Einschränkungen bei der Linie S3. Es besteht aktuell ein Schienenersatzverkehr.

Auf der Linie S3 kommt es am Donnerstagnachmittag zu Einschränkungen und Zugausfällen. (Archivbild)

Ein Unfall in Deisenhofen sorgt am Donnerstagnachmittag für Einschränkungen im S-Bahnverkehr.

Laut "Tz" soll gegen 12.25 Uhr an einem beschrankten Bahnübergang ein Zug der BRB, der von München in Richtung Oberland unterwegs war, mit einem Pkw zusammengestoßen sein. Dabei wurde der Fahrer des Wagens leicht verletzt, die Zugpassagiere blieben alle unversehrt. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht geklärt.

Nach Unfall in Deisenhofen: Einschränkungen bei der S3

Die Bahnstrecke war für mehrere Stunden gesperrt, die Haltestelle in Deisenhofen Richtung München lange nicht anfahrbar. Die S-Bahn der Linie S3 stadtauswärts fuhr lange nur bis Giesing und drehte dort wieder um. Bis 16 Uhr bestand zwischen Giesing und Deisenhofen ein Ersatzverkehr mit Großraumtaxis.

Laut DB-Pressestelle fährt die S3 seit 15.55 Uhr wieder nach Deisenhofen, ab 16.30 Uhr fährt von dort auch wieder die S-Bahn in Richtung München.

Die Strecke zwischen Deisenhofen und Holzkirchen ist weiterhin in beide Richtungen gesperrt, hier besteht bis auf Weiteres ein Schienenersatzverkehr mit Bussen.