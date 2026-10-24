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Zufallsopfer: Gewaltdelikt am U-Bahnhof Moosach

Im U-Bahnhof Moosach hat ein Mann eine Frau angegriffen und schwer verletzt.
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Der Bahnsteig im U-Bahnhof Moosach.
Der Bahnsteig im U-Bahnhof Moosach. © John Schneider

Am Samstagmorgen ist es laut Medienberichten am U-Bahnhof Moosach zu einer Gewalttat gekommen. Auf der Treppe zur U-Bahnlinie U3 habe eine Mann unvermittelt eine 49-Jährige Frau angegriffen und schwer verletzt, berichtet die Süddeutsche Zeitung auf mit Bezugnahme auf die Münchner Polizei. Er habe vermutlich mit einem Messer auf das Opfer eingestochen.

Mann war bereits psychisch auffällig 

Umstehende Personen hättet den 34-jährigen Mann in ein Gespräch verwickelten, bis die Einsatzkräfte kamen. Der Mann sei nach Polizeiangaben bereits in der Vergangenheit psychisch auffällig geworden. Bei der Frau handelte es sich wohl um ein Zufallsopfer, heißt es weiter. Ein zufällig anwesender Arzt habe die Frau bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt. 

Der Mann sei vorläufig festgenommen worden und werde nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.

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