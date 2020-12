Zu viele Kartoffeln: Radlaktivisten kaufen Bio-Bauern Ernte ab

Weil die Gastro zu hat, hat ein Bauer Knollen übrig, ein Radlaktivist kauft sie ihm ab. Die Ernte geht am Ende per Rad an die Münchner Tafel.

21. Dezember 2020 - 19:26 Uhr | Eva von Steinburg

Ein Radler mit zwei Fünf-Kilo-Netzen Kartoffeln. Sie sollen nicht verschwendet werden und gehen deswegen per Rad an die Münchner Tafel. © Kartoffelfahrt