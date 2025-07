Zu schwer verletzt: Münchner Senior stirbt nach Radunfall

Der Allacher Senior hatte zunächst überlebt. Doch die Verletzungen waren am Ende zu gravierend.

Der Unfall ist vor etwa dreieinhalb Wochen, am 8. Juni, geschehen. Ein 24-Jähriger parkte gerade an der Allacher Bauschingerstraße mit seinem Smart aus, rückwärts aus der Hauseinfahrt.

Gleichzeitig fuhr ein Senior (85) mit seinem Fahrrad hier entlang, in Fahrtrichtung Otto-Wartburg-Straße. Radler und Fahrzeug kollidierten. Der Senior stürzte. Zum Unfallzeitpunkt trug der Senior keinen Helm. Mit Kopfverletzungen kam der Mann in eine Klinik und wurde seither behandelt.

Der Senior trug keinen Schutzhelm

Eigentlich schien der Mann das Ganze nach so langer Zeit überstanden zu haben. Doch wie die Polizei am Mittwoch nun bekanntgab, konnte dem Mann in der Klinik nicht entscheidend geholfen werden. Wegen seiner schweren Kopfverletzungen ist der 85-jährige Radler am Dienstag verstorben.

Die Polizei nimmt den tragischen Todesfall als Anlass, erneut deutlich auf den großen Schutz durch Fahrradhelme hinzuweisen. "Mit Helm hätte der Mann wahrscheinlich leichtere Kopfverletzung davongetragen", sagte ein Polizeisprecher. Möglicherweise hätte er überlebt.