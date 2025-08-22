Zu schnell, ohne Führerschein und bekifft: 24-Jähriger fährt in parkendes Auto

Ein 24-Jähriger ist am Donnerstag in ein parkendes Auto gekracht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich das nicht als sein einziges Vergehen dar.

Ein 24-Jähriger war in München zu schnell, ohne Führerschein und auch noch bekifft unterwegs und hat einen Unfall gebaut. (Symbolbild).

Ein 24-Jähriger aus München hat am frühen Donnerstagabend einen ungewöhnlichen Unfall gebaut. Wie die Polizei berichtet, war der 24-Jährige gegen 19 Uhr mit einem BMW-Leihwagen auf der Leopoldstraße stadtauswärts unterwegs.

Da er, laut Polizeibericht, dabei wohl deutlich zu schnell unterwegs war, verlor er kurz vor der Einmündung zur Georgenstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, überquerte zwei Spuren der Gegenfahrbahn und krachte dann auf dem Parkstreifen in einen dort abgestellten Toyota. In diesem saß zu diesem Zeitpunkt ein 49-Jähriger aus München, der durch den Unfall leicht verletzt wurde. Der 24-Jährige blieb unverletzt.

24-Jähriger ohne Führerschein baut bekifft Autounfall

Im Verlauf der Unfallaufnahme erhärtete sich bei den Polizeibeamten der Verdacht, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von Marihuana steht. Auch war er nicht im Besitz eines Führerscheins. Zu guter Letzt konnten die Beamten im Fahrzeug eine beträchtliche Menge Bargeld und Marihuana auffinden, welches wohl nicht für den Eigenbedarf bestimmt war.

Für die Polizei war der 24-Jährige kein Unbekannter, er war wegen diverser Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aktenkundig.

Die Polizei stellte den BMW sicher und ließ ihn abschleppen. Mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, fahrlässige Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz im Gepäck, wurde der 24-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gelassen.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Fahrverhalten des BMW/M5 vor dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.