Weil er für einen anderen Fahrgast zu lange auf der Zugtoilette saß, wird ein 24-Jähriger am Münchner Hauptbahnhof angegriffen.

Weil er wohl zu lange auf der Zugtoilette saß, wurde ein 24-Jähriger von einem anderen Fahrgast attackiert. (Symbolbild)

Weil er offenbar zu viel Zeit auf der Zugtoilette verbrachte, wurde am Montagabend am Münchner Hauptbahnhof ein 24-jähriger Fahrgast der RB 16 tätlich angegriffen. Wie die Bundespolizei berichtet, klopfte gegen 22.30 Uhr ein 41-jähriger Mann, der dringend mal das stille Örtchen im Zug aufsuchen wollte, zunächst mehrfach gegen die Toilettentür. Als der 24-Jährige sein Geschäft verrichtet hatte und die Toilettenkabine verließ, verdeutlichte der 41-Jährige seinen Missmut über die, für ihn, zu lange Nutzungszeit damit, dass er den 24-Jährigen mit mehreren Schlägen gegen Kopf und Oberkörper attackierte.

Zu lange auf dem Klo: Wartender Fahrgast attackiert 24-Jährigen

Ein 31-jähriger Fahrgast wurde auf den Vorfall aufmerksam, trennte die beiden Männer und kam dem 24-Jährigen zu Hilfe. Ein Zugbegleiter meldete die Attacke an die Bundespolizei, die vor Ort noch alle Beteiligten sowie weitere Zeugen antreffen konnte.

Der 24-Jährige aus dem Landkreis Pfaffenhofen wurde leicht am Kopf und Oberkörper verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt, eine weitere ärztliche Untersuchung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

Für weitere polizeiliche Maßnahmen brachten die Beamten die beiden Männer zur Dienststelle, wo sich der 41-jährige aus Ingolstadt einem freiwilligen Atemalkoholtest unterzog. Ergebnis: 0,9 Promille. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.