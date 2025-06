Zu heiß? Hier findet man eine ganz besondere Abkühlung in München

Altstadt, Milbertshofen, Pasing oder Giesing: Wo man in Münchens Gotteshäusern kostenlos Kühle findet. Und wo auch Obdachlosen geholfen wird.

Abkühlung gibt es in München nicht nur Springbrunnen wie hier am Stachus. Der Gang in alte Gemäuer lohnt sich.

Sie sind in der Stadt unterwegs und halten die Sommerhitze kaum noch aus? Halten Sie Ausschau nach dem nächsten Kirchturm. Dort finden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit einen Ort, an dem Sie sich ins Kühle setzen und ausruhen können – ganz kostenlos und ohne Konsumzwang.

Fast 80 Gotteshäuser bieten kühle Zuflucht

79 Münchner Kirchen in allen Stadtvierteln haben sich im Geo-Portal der Stadt München als „offene Orte“ eingetragen, an denen Bürgerinnen und Bürger Zuflucht vor der Hitze finden. Dazu gehören freilich die Frauenkirche, die Michaels- und Asamkirche in der Altstadt. Aber auch viele Gotteshäuser weiter entfernt von der City wie St. Franziskus in Untergiesing, St. Georg in Milbertshofen oder St. Hildegard in Pasing.

Ein kühler Sitzplatz, der nichts kostet

„Unsere Kirchen stehen das ganze Jahr für alle offen, die Kraft für die Seele schöpfen möchten“, sagt Generalvikar Christoph Klingan, „wenn Menschen dort auch körperliche Erholung erfahren, dann freut uns das umso mehr.“ Häufig finde man Abkühlung nur in kommerziellen Räumen mit Klimaanlage, wie Restaurants, Cafés und Kaufhäuser. Kirchen, die durch ihre dicken Gemäuer der Hitze trotzen, gehören zu den wenigen Orten in der Stadt, an denen man einen Sitzplatz im Kühlen findet, ohne etwas kaufen oder konsumieren zu müssen.

Mitten in der Fußgängerzone gibt es einen schönen Ort zum Abkühlen während des Stadtbummels: die Michaelskirche - von 1583 bis 1597 als Jesuitenkirche erbaut. © imago

Auch Trinkwasserbrunnen finden sich auf der Karte

Die Karte mit den eingetragenen Kirchen (teils mit zugänglichen Toiletten) ist abrufbar unter: geoportal.muenchen.de. Dort sind auch Trinkwasserbrunnen und die Bäder eingezeichnet.

Sie sind in der Münchner City unterwegs und suchen Abkühlung in der Sommerhitze? Wunderbar kühl ist es beispielsweise in der Asamkirche in der Sendlinger Straße, eine der schönsten Kirchen des süddeutschen Spätbarocks, erbaut von den Gebrüdern Asam (1733-1746). © imago

Hier gibt es Schutz und kostenlos Wasser auch für Obdachlose

Stark belastet sind an Hitzetagen auch Wohnungs- und Obdachlose. Deshalb bietet der Katholische Männerfürsorgeverein München an besonders heißen Tagen verschiedene Hitzeschutzmaßnahmen für wohnungslose Menschen an. Das Haus an der Pilgersheimer Straße (Pilgersheimer Straße 9-11) gibt kostenfreies Trinkwasser, Sonnencreme und Sonnenschutzkappen aus und informiert über öffentliche Trinkwasserbrunnen und Aufenthaltsräume. Auch die Begegnungsstätte und der Mittagstisch der Marianischen Männerkongregation (Kapellenstraße 1, Rückgebäude) stehen für Betroffene von Montag bis Freitag (je 13-14 Uhr) offen.