"Zu heiß geworden": Aktion bei Rap-Treffen in München läuft aus dem Ruder

Mit ihrer Musik erreichen sie Millionen: Die Rapper Azet und Dardan wollten Fans in München treffen, doch die Promo-Aktion läuft aus dem Ruder – mit Hunderten Fans.

Ein über soziale Medien organisiertes Fantreffen der Rapper Azet und Dardan hat in München einen Massenandrang ausgelöst – und ist schließlich abgebrochen worden. Rund 700 überwiegend junge Fans strömten am Mittwoch zu dem Einkaufszentrum im Stadtteil Neuperlach im Südosten der Stadt, nachdem die Künstler das Treffen kurzfristig online angekündigt hatten, wie ein Polizeisprecher sagte.

Geplant hatten die Rapper demnach, Fanartikel zu verteilen und einen Song zu spielen. Mehrere Tausend Leute hätten sich den Livestream angeschaut, Hunderte seien zu der nicht angemeldeten Veranstaltung gekommen, sagte der Polizeisprecher. Auf das Treffen wurde die Polizei aufmerksam, weil sich bereits vorab Jugendliche im Einkaufszentrum nach einem Konzert erkundigt hatten.

Schon am späten Mittwochnachmittag sammelten sich Menschenmassen, einige Fans drängten auf die Straße vor dem Einkaufszentrum. Die Polizei sperrte die Fahrbahn komplett.

Rapper fahren in München mit Sportwagen vor

Als die Rapper mit Verspätung eintrafen, wurde es unübersichtlich. "Man hat gemerkt, dass die Fans einfach so euphorisch waren", sagte der Polizeisprecher. Die Künstler fuhren in einem Sportwagen vor und Fans versuchten, sich Zugang zu verschaffen. "Die Leute wollten die Künstler aus dem Auto herausziehen oder sich selbst in dieses Auto begeben", erklärte der Polizeisprecher.

Der Auftritt platzte schließlich: Ohne einen Song zu spielen, verließen die Musiker den Ort nach knapp einer halben Stunde wieder. "Ihnen ist die Situation anscheinend etwas zu heiß geworden", berichtete der Sprecher. Mit so einem Zuschaueransturm hätten die Rapper wohl nicht gerechnet gehabt. Die nicht angemeldete Veranstaltung hat nun ein Nachspiel. Die Beamten prüfen mögliche Verstöße sowie die Frage, ob die Beteiligten für die Kosten für den Einsatz aufkommen müssen.

Die Rapper Azet und Dardan gehören zu bekannten Namen im deutschsprachigen Rap und erreichen über Streamingplattformen und soziale Medien ein großes Publikum. Azet wurde unter anderem im Umfeld des Dresdner Rap-Labels KMN bekannt, Dardan ist als Künstler mit mehreren erfolgreichen Veröffentlichungen im Streamingbereich vertreten.