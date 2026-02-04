Am Englischen Garten ist ein hochmodernes Rechenzentrum in Betrieb gegangen – eines der größten für KI-Anwendungen in ganz Europa und normalerweise für Besucher nicht zugänglich. Die AZ durfte es besichtigen

Es bläst und dröhnt 30 Meter unter der Erde. Und ganz schön warm ist es auch. Dabei läuft der Betrieb erst langsam hoch. "Wenn hier erst mal Vollbetrieb ist, dann versteht man kein Wort mehr", sagt Telekom-Vorstand Ferri Abolhassan zur AZ. "Dann ist es hier unten so laut, als ob Sie neben einem startenden Düsenjet stehen."

Am Mittwoch ist in München die modernste KI-Fabrik Europas in Betrieb gegangen. Innerhalb von nur sechs Monaten ist sie am Englischen Garten von der Telekom, dem US-Chiphersteller Nvidia und dem Data-Center-Partner Polarise aufgebaut worden. Eine Milliarde Euro wurden investiert. Wenige Stunden vor der Inbetriebnahme durfte die AZ das Rechenzentrum noch besichtigen.

Nüchterne Atmosphäre, Serverschränke mit Telekom-Logo: Ein Blick in die KI-Fabrik. © Sven Hoppe/dpa

Von außen deutet nichts auf die KI-Fabrik hin. Der bunkerartige Bau verbirgt sich unter der Erde, zwischen der Frauenklinik Dr. Geisenhofer und dem Eisbach: Sechs Geschosse mit dicken Betonwänden und Decken, darüber wachsen Bäume, Sträucher und Gras.

Später kommen hier nur noch etwa zehn bis 15 Auserwählte hinein. "Und auch nur mit Fingerprint und Gesichtsscanner durch die Sicherheitsschleuse", sagt Ferri Abolhassan. An diesem Tag ist die letzte Möglichkeit für Besucher.

Dieser Tunnel führt unter dem Eisbach zur IT-Fabrik: Peter Lorenz, Digitalgeschäftsführer bei T-Systems, nimmt auch an der Führung teil. © Nina Job

Der unterirdische Bau aus Beton stammt aus dem Jahr 1961. Einst hat ihn die Hypovereinsbank genutzt – ebenfalls als Rechenzentrum. Bis Ende 2024 bestand der Tucherpark vor allem aus Bürogebäuden der Bank. Die Telekom hat nun zwei Geschosse für ihre Rechner von den jetzigen Eigentümern Hires und Commerz Real gemietet. Für weitere Mieter ist noch Platz.

Über ein Gebäude in der Nähe des aktuell leer stehenden Hilton-Hotels geht es in die unterirdische KI-Welt. Telekom-Vorstand Ferri Abolhassan und Andreas Falkner, Projektmanager von T-Systems, führen die Besucher kreuz und quer durch fensterlose Gänge, den Weg leuchten magentafarbene Lampen – die Farbe der Telekom.

An den Stahltüren stehen Security-Posten. Zweimal geht es mit dem Lastenaufzug nach unten. Dann steht die Gruppe vor einem Tunnel. Er führt unter dem Eisbach hindurch.

Hier am Eisbach ist ein Wasserkraftwerk geplant: Die Abwärme der Rechner soll künftig zum Heizen genutzt werden. © Nina Job

Münchens bekanntester Bach spielt für die KI-Fabrik eine entscheidende Rolle. Denn sein – sogar im Sommer ziemlich kaltes – Wasser kühlt das Rechenzentrum. "Der größte Teil der Kühlung geschieht über den Eisbach", erklärt Andreas Falkner. Das Wasser fließt an einem Wärmetauscher vorbei und wird etwas wärmer als zuvor wieder zurück in den Eisbach geleitet. Alles im gesetzlichen Rahmen, so Falkner. "Wir machen nichts mit dem Wasser." Künftig will man mit der Abwärme 600 Wohnungen, die im Tucherpark geplant sind, heizen. In zwei Jahren soll ein Wasserkraftwerk gebaut werden.

Die Besuchergruppe hat nun den "Raum 3 Nord" erreicht. Darin: mannshohe Rechner, teils in mit Gitterwänden abgetrennten Abteilungen, viele Metallschränke. Die Atmosphäre ist steril. Die Besucher tragen nun alle Lärmschutzkopfhörer, die Rechner verursachen ein monotones Brummen, dazu kommt der Sound der vielen Gebläse. Teils wehen die Haare, wenn man nah an einem der Rechner steht. Auf der einen Seite ziehen sie die kalte Luft an, hinten blasen sie die heiße wieder heraus – wie heimische Rechner auch, nur halt mit deutlich mehr Power und sehr viele auf einmal.

"Im Volllauf" wird es hier unten schon mal bis zu 29 Grad warm, heißt es. Beim sogenannten Warmgang kann die Abluft auf eine Temperatur von 40 Grad kommen.

Feiern das neue KI-Rechenzentrum: Ferri Abolhassan (v. l. n. r), Vorstand der Deutschen Telekom AG, Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) und Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Telekom. © Sven Hoppe/dpa

An einigen Stellen im Boden ist wieder der Eisbach zu sehen. Freilich nicht wirklich: Er fließt durch Rohre unter einer trittfesten Glasscheibe. Auf der einen Seite strömt das kalte Eisbachwasser hinein, daneben, durch ein zweites Rohr, fließt es erwärmt wieder zurück.

Über die vielen Rechner, die hier brummen und blasen, gibt es nur Superlative zu hören. Die Infrastruktur basiere auf rund 10.000 Nvidia Blackwell GPUs, bis zu 0,5 ExaFlops Rechenleistung werde geliefert. Das ist laut Telekom so viel, dass damit alle 450 Millionen EU-Bürger gleichzeitig einen KI-Assistenten oder Chatbot nutzen könnten. Die Telekom stellt die Rechleistung sowohl für Firmen und Forschungseinrichtungen zur Verfügung als auch für den öffentlichen Sektor in Deutschland und Europa.

Mehrere Unternehmen nutzen die Rechenkapazitäten ab sofort: Der Münchner Anbieter Agile Robots kombiniere künstliche Intelligenz mit Robotik. PhysicsX hat sich auf technische Simulation spezialisiert, um die Entwicklungszeit von Produkten und Produktteilen zu verkürzen. Und die Telekom entwickelt eine Software, die Notfallmediziner künftig bei der Patientenversorgung im Schockraum unterstützen soll.

Zurück an der Oberfläche im Freien, deutet wieder nichts mehr auf das neue Hochleistungsrechenzentrum unter der Erde. Höchstens die vielen Telekom-Logos. Und wie sicher ist die neue IT-Fabrik? "Atombombensicher ist sie nicht", sagt Ferri Abolhassan. Aber: "Wir haben hier höchste Sicherheitsstandards. Sie ist ein Fort Knox der Daten."