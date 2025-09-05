AZ-Plus
  Zoll München macht Fund: Mit dieser Fleischsorte hätte Mann nicht einreisen dürfen

Zoll München macht Fund: Mit dieser Fleischsorte hätte Mann nicht einreisen dürfen

Getrocknetes Waranfleisch im Gepäck: Der Zoll am Münchner Flughafen macht einen exotischen Fund.
AZ/dpa |
Der Zoll findet Waranfleisch im Reisekoffer eines Passagiers. (Symbolbild)
Der Zoll findet Waranfleisch im Reisekoffer eines Passagiers. (Symbolbild) © Leonie Asendorpf/dpa
Ein Mann hat getrocknetes Waranfleisch nach Deutschland gebracht und ist bei einer Zollkontrolle am Flughafen in München erwischt worden. Er habe die erforderlichen Genehmigungen für die Einfuhr von Waranen nicht gehabt, teilte der Zoll mit. Der Mann habe das Fleisch als Geschenk für Verwandte aus Nigeria mitgebracht. 

Mit illegalem Fleisch im Koffer: Mann am Flughafen München erwischt

Warane sind jedoch besonders geschützt und dürfen nicht ohne Genehmigung eingeführt werden, auch nicht ihr Fleisch, wie es hieß. Das soll die bedrohte Tierart schützen, aber auch Krankheitsübertragungen verhindern, so der Zoll weiter. Das Veterinäramt vernichtete demnach das Fleisch aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen. Den Mann erwarte zudem eine Geldbuße.

