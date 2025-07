Zoll findet 70 Kilogramm Marihuana am Münchner Flughafen

Schlag gegen den Drogenhandel: Am Flughafen in München wird der Zoll in mehreren Koffern fündig.

AZ/dpa | 31. Juli 2025 - 09:41 Uhr

Durchsuchungen deckten den versuchten Drogenschmuggel auf: Am Flughafen wurde der Zoll fündig. (Symbolbild) © Angelika Warmuth/dpa

Audio von Carbonatix

Der Zoll hat am Flughafen München in den vergangenen Wochen rund 70 Kilogramm Marihuana in mehreren Koffern entdeckt. Die Drogen wurden nach Angaben des Hauptzollamts München im Rahmen sogenannter risikoorientierter Kontrollen bei der Gepäckdurchleuchtung gefunden. Die Röntgenbilder zeigten demnach verdächtige Strukturen im Inneren; als die Zollbeamten die Koffer öffneten, kamen professionell vakuumverpackte Päckchen mit Marihuana zum Vorschein. 70 Kilo Marihuana in Gepäck gefunden "Der Münchner Zoll hat bereits jetzt mehr als doppelt so viel Rauschgift sichergestellt wie im vergangenen Jahr", kommentierte Thomas Meister, Sprecher des Hauptzollamts München, die Funde. Das sei das Ergebnis der engen Zusammenarbeit zwischen den Zollbehörden und der konsequenten Umsetzung der lokalen Risikoanalyse. Die Ermittlungen zum sichergestellten Rauschgift dauerten an. Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden