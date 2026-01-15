Ein Fußgänger wurde in der Hansastraße von einem Auto erfasst – der Fahrer flüchtete. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Update 21:56 Uhr: Die verletzte Person ist nach Angaben der Polizei nicht in Lebensgefahr. Ob diese die Straße überqueren wollte, ist unklar. Die verletzte Person sei nach Einbruch der Dunkelheit in der Hansastraße zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs gewesen, als sie von einem Wagen erfasst wurde. Laut Angaben der Polizei wurden am Tatort Spuren sichergestellt – es werden weiterhin Augenzeugen gesucht.

Ursprüngliche Meldung:

In Stadtteil Sendling-Westpark kam es heute gegen 17:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein Fußgänger wurde auf Höhe der Hansastraße 51 von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Die verletzte Person wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfallfahrer floh unerkannt vom Ort des Geschehens, ohne anzuhalten. Über das Fahrzeug liegen derzeit keine gesicherten Informationen vor.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer geben können, sich zu melden. Jede Beobachtung kann helfen, den Unfall aufzuklären und den Täter zu finden. Der Täter war mutmaßlich mit überhöhtem Tempo in der Umgebung unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich unter 089 / 29100 bei der Polizei zu melden.