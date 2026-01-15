AZ-Plus

Zeugen gesucht: Schwerer Unfall mit Fahrerflucht in München

Ein Fußgänger wurde in der Hansastraße von einem Auto erfasst – der Fahrer flüchtete. Die Polizei sucht dringend Zeugen.
Update 21:56 Uhr: Die verletzte Person ist nach Angaben der Polizei nicht in Lebensgefahr. Ob diese die Straße überqueren wollte, ist unklar. Die verletzte Person sei nach Einbruch der Dunkelheit in der Hansastraße zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs gewesen, als sie von einem Wagen erfasst wurde. Laut Angaben der Polizei wurden am Tatort Spuren sichergestellt – es werden weiterhin Augenzeugen gesucht.

Ursprüngliche Meldung:

In Stadtteil Sendling-Westpark kam es heute gegen 17:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein Fußgänger wurde auf Höhe der Hansastraße 51  von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Die verletzte Person wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfallfahrer floh unerkannt vom Ort des Geschehens, ohne anzuhalten. Über das Fahrzeug liegen derzeit keine gesicherten Informationen vor.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer geben können, sich zu melden. Jede Beobachtung kann helfen, den Unfall aufzuklären und den Täter zu finden. Der Täter war mutmaßlich mit überhöhtem Tempo in der Umgebung unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich unter 089 / 29100 bei der Polizei zu melden.

  • Newi83 vor einer Stunde / Bewertung:

    Raser können halt nicht immer bremsbereit sein.

  • Chris_1860 vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Newi83

    Kannst Du eigentlich lesen?

    "Die verletzte Person sei nach Einbruch der Dunkelheit in der Hansastraße zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs gewesen, als sie von einem Wagen erfasst wurde."

    So viel zu "krank im Kopf"...

  • Newi83 vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Chris_1860

    Da ist bis 18 Uhr Tempo 30. Aber natürlich werden in München Fußgänger auf der Fahrbahn einfach umgefahren. Deswegen kann man auch berechtigt abhauen.

