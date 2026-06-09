Zu diesen Zeiten rechnet die Stadtsparkasse am Dienstag mit Problemen bei der Ausgabe von Bargeld. Was dahintersteckt und was trotzdem funktionieren soll.

Die Stadtsparkasse ist immer noch die Bank mit den meisten Geldautomaten in der Stadt – mit Abstand. Doch wer spätabends Geld haben will, tut sich mittlerweile oft schwer. Weil die kleinen SB-Filialen und fast alle Vorräume der klassischen Filialen inzwischen ab 22 Uhr geschlossen sind.

Für Nachtschwärmer, die noch Bargeld brauchen, bietet die Stadtsparkasse auch immer noch einen Service – und baut ihn teils sogar aus. Neben Automaten, etwa in U-Bahn-Sperrengeschossen, werden, wo es einfach geht, bei Umbauarbeiten von Filialen inzwischen Automaten an der Außenwand angebracht. Dort also gibt es wie dereinst weiterhin 24 Stunden am Tag Bargeld.

Aber nicht heute! Wer sich Geld bei der Stadtsparkasse ziehen will, sollte Folgendes beachten: Wie die Stadtsparkasse mitteilt, kommt es zu Einschränkungen wegen IT-Wartungsarbeiten. Und zwar ab 22 Uhr, also um die Zeit, um die eh nur noch die Nachtautomaten erreichbar sind. "Für einige Minuten", heißt es in einer Mitteilung, stünden dann die Geldautomaten und Service-Terminals nicht zur Verfügung.

Das Zahlen mit Karte und das Online-Banking auf der Webseite sollen laut Stadtsparkasse aber weiter ganz normal funktionieren.