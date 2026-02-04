Eigentlich haben Grüne und SPD die Idee verworfen, an der Landshuter Allee einen neuen Tunnel zu bauen. Warum der OB-Kandidat der CSU das für einen Fehler hält.

Einen Tunnel an der Landshuter Allee haben Grüne und SPD verworfen. Die CSU will die Planungen wieder aufnehmen.

Erst seit ein paar Wochen dürfen Autofahrer auf dem gesamten Mittleren Ring wieder 50 km/h fahren. OB Dieter Reiter (SPD) hat die Begrenzung auf Tempo 30, die auf einem Abschnitt der Landshuter Allee galt, aufgehoben.

Eine Prognose kommt zu dem Schluss, dass die Grenzwerte für Stickstoffdioxid auch mit Tempo 50 eingehalten werden. Weil allerdings der Landshuter Allee Tunnel gerade für LKW gesperrt ist und diese jetzt oben, also näher an den Häusern entlang fahren müssen, wollte Umweltreferentin Christine Kugler (parteilos) eine neue Analyse in Auftrag geben. Eine Entscheidung dazu hat der Stadtrat am Mittwoch vertagt.

Der OB-Kandidat der CSU Clemens Baumgärtner hat derweil eine andere Idee als Fahrverbote und Tempolimits, die den abgas- und lärmgeplagten Anwohnern eine Entlastung bringen soll.

Er fordert, dass die Stadt die Planungen für den Landshuter Allee Tunnel wieder aufnehmen soll. 2020 hat die grün-rote Koalition den Tunnel verworfen. Stattdessen sollte die Stadt eine Lärmschutzwand prüfen. Das Baureferat plant, den Stadtrat noch in diesem Jahr damit zu befassen, heißt von der Pressestelle.

CSU und FDP waren allerdings immer gegen eine Lärmschutzwand. Und nun hat Baumgärtner wieder Plakate entlang der Landshuter Allee aufgestellt, mit denen er für den Tunnel wirbt.

Auf seiner Seite hat er den FDPler Fritz Roth. Denn der Landshuter Allee Tunnel müsse ohnehin saniert werden. "Ich gehe davon aus, dass das einen zweistelligen Millionen-Betrag kosten wird. Dann kann man es auch gleich gescheit machen und den Tunnel Richtung Norden verlängern", meint er.

Grüne: "Damit würde er das Viertel zehn Jahre ins Chaos stürzen"

Für völlig ausgeschlossen, hält SPD-Chefin Anne Hübner, dass die Stadt einen neuen Tunnel baut. Dieser sei nicht finanzierbar.

Auch der OB-Kandidat der Grünen, Bürgermeister Dominik Krause ist dagegen: "Damit würde er den Stadtbezirk für zehn Jahre ins Chaos stürzen, der Ausweichverkehr durch die Wohnviertel wäre katastrophal." Auf der einen Seite kritisiere Baumgärtner die Finanzsituation der Stadt, auf der anderen wolle er "Milliarden in neue Tunnel versenken" wollen.

Dass sich die Stadt gerade keinen neuen Tunnel leisten kann, sei ihm bewusst, sagt Baumgärtner. "Aber ich weiß auch, wie lange Planungen dauern. Und ich glaube fest daran, dass sich bald mit einer neuen guten Regierung, an der die CSU beteiligt ist, die Finanzen der Stadt wieder erholen."

Alle Tunnel, die die Stadt baute, seien ein "ökonomischer Gewinn" gewesen: Weil Handwerker weniger Zeit im Stau stehen, weil die Anwohner Lebensqualität gewonnen hätten. "Die Planungen nicht fortzusetzen, ist aus meiner Sicht ein großer Fehler", findet Baumgärtner.