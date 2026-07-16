ZDF will mit rein: Das passiert am BR-Haus am Hauptbahnhof

Die Pläne für die Neugestaltung des Geländes des Bayerischen Rundfunks in der Innenstadt schreiten voran.

Lange wurde gerätselt, was mit dem Funkhausareal des Bayerischen Rundfunks an der Arnulfstraße geschehen solle, nachdem der BR seinen Hauptstandort im neu gebauten Campus München-Freimann errichtet hatte. Nun wird es endlich konkret, wie der BR in einer Pressemitteilung schreibt: Der Sender startet ein europaweites Vergabeverfahren zur Suche nach passenden Investoren für die Weiterentwicklung des südlichen Funkhausareals in München.

Ziel ist es, gemeinsam mit einem privaten Partner die Sanierung des markanten Hochhauses sowie weiterer zentraler Flächen des künftigen Munich Media Hub zu ermöglichen.

Neue Partner aus Medien, Kultur und Wissenschaft

Mit dem Vergabeverfahren beginnt eine entscheidende Phase auf dem Weg zur Transformation des traditionsreichen Funkhausareals in einen offenen Campus im Herzen Münchens. Unter dem Arbeitstitel "Munich Media Hub" entsteht ein neuer Ort für Medien, Bildung, Kultur und gesellschaftlichen Dialog.

Der Bayerische Rundfunk öffnet damit sein Areal stärker für die direkt umliegende Stadtgesellschaft und ganz Bayern und schafft Raum für neue Partnerschaften aus Medien, Wissenschaft, Kultur und Bildung.

Der Innenhof im BR mit Bliock auf das Funkhaus © BR/db-stadtplan/Johannes Prünte

Der BR bleibt dabei langfristig Eigentümer der Grundstücke im Südteil des Funkhausareals. Im Verfahren wird ein Investor gesucht, der Erbbaurechte für das Hochhaus einschließlich Sockelbau sowie angrenzender Flächen erhält und deren Sanierung, Entwicklung und Bewirtschaftung in eigener Verantwortung übernimmt. Darüber hinaus erhält er die Möglichkeit, weitere Flächen im Hochhaus wirtschaftlich zu entwickeln und zu vermarkten.

Auch das ZDF möchte einziehen

Der BR wird das Funkhausareal weiterhin als Leitnutzer prägen und einen Teil der bisher genutzten Fläche für Zwecke seines Programmauftrags langfristig zurückmieten - unter anderem für Veranstaltungen, den Publikumsdialog, Medienkompetenzprojekte oder auch für die dort verbleibende BR-Redaktion Oberbayern.

Auch das ZDF plant, sein Landesstudio am Funkhausareal zu verankern. Weitere gemeinwohlorientierte Mieter aus den Bereichen Journalistische Ausbildung, Wissenschaft und Kultur werden den Munich Media Hub als offenen Ort des gesellschaftlichen Dialogs beleben. Gleichzeitig erhält der Investor die Möglichkeit, weitere Flächen im Hochhaus wirtschaftlich zu vermarkten.