Zauberhafte Farben, sphärische Klänge: So schön ist das Tollwood diesen Sommer

Der Stadtspaziergänger unterwegs auf dem Sommer-Tollwood – die Stimmung ist einfach unbeschreiblich schön.

Es ist wieder Sommer, Hochsommer sogar, und es ist wieder Tollwood. Bis jetzt passt das Wetter, die Sonne könnte schöner nicht strahlen.

Mit dem 59er-Bus zum Ackermannbogen und rüber zum Festivalgelände. Ich mag schon den Fußweg zur bunten Zeltstadt und bin jedes Mal gespannt, was mich so alles erwartet. Von allen Seiten strömen Menschen zu Fuß, per Rad oder im großen, blauen Bus zu der bunten Zeltstadt.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Musik lockt den Stadtspaziergänger ins Zelt

Aus der Musikarena wummern Musikfetzen. Soundcheck. Edmund, eine Band aus Österreich, spielen heute Abend. Später werde ich mir das Konzert anhören und Fotos machen. Aber zunächst einmal über das Gelände streunern und schauen, was es in diesem Jahr Neues gibt.

Zeit haben, sitzen bleiben, ratschen, genießen: Tollwood! © Sigi Müller

Zwei große, bunte Fische, getragen an Stangen vom V.O.S.A Theatre aus Tschechien, schwimmen sozusagen im Strom der Menschen über die Wege. Von der Open-Air-Bühne tönt gerade das Riff von "Smoke on the Water“. Gut performt. Eine Weile höre ich zu. Dann stehe ich vor dem Marrakesch Zelt – geheimnisvolle, orientalische Musik lockt mich hinein. Ich setze mich auf ein Kissen vor der Bühne. Musiker aus verschiedenen Ländern treffen sich hier und verzaubern die Gäste.

Ein Bier gegen den Durst

Die schöne Sängerin Giulia Campana erscheint, singt und tanzt wie in einem Märchen aus 1001 Nacht. Eine Bauchtänzerin folgt und betört die Zuschauer.

Umjubelter Auftritt der Sängerin Giulia Campana im Marrakeschzelt. © Sigi Müller

Dann drängt auch schon die Zeit – ich muss ja noch zum Konzert von der Band Edmund. Ich muss gestehen, ich kannte die Band gar nicht, aber das Publikum sang textsicher mit. Austropop mit Wiener Schmäh vom Feinsten.

Die blaue Stunde nähert sich und ich mache mich auf den Weg zum großen Vollmond, der hinter dem Andechser Zelt an einem Kran schwebt. Im Zelt spielt die Gruppe LiaB, das steht für Lost in a Bar, und ihre Musik begleitet mich, als ich den Mond fotografiere. Später am Buddha Garten schaue ich zwei Tänzerinnen in bunten Kostümen zu und irgendwann gönne ich mir, inzwischen ganz schön ausgedörrt, ein Bier.

Essen aus aller Welt: Die Qual der Wahl

Überall wird gebraten, gekocht und gebacken und die Entscheidung, was es heute sein wird, fällt schwer und ich freue mich schon auf die nächsten Wochen, dann probiere ich das, was ich heute auslassen muss.

Nirgendwo ist die Küche so international wie auf dem Tollwood. © Sigi Müller

Sommer ist, wenn Tollwood ist und die vielen Menschen um mich herum geben mir recht. In diesem Jahr ist es wieder besonders schön. So wie immer.

In diesem Sinne

eine schöne Woche

Ihr

Sigi Müller