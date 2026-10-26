Zahlreiche Haushalte betroffen: Stromausfall im Münchner Süden
Teile von Sendling sitzen am Montagmorgen im Dunkeln da. Seit 5.46 Uhr gibt es im Bereich Albert-Roßhaupter-Straße bis knapp hinter die Oetztaler Straße einen Stromausfall. Ursache sei ein technischer Defekt, wie die Stadtwerke München auf ihrer Störungsmelder-Seite mitteilt. Von der Stromunterbrechung sollen rund 70 Haushalte in der Hansastraße betroffen sein.
“Es handelt sich vermutlich um einen technischen Schaden in einem Kabel. Das müssen die Kollegen jetzt suchen, freilegen und dann reparieren”, so die SWM auf AZ-Nachfrage.
Der M-Sicherheitsdienst ist vor Ort und arbeitet daran, die Stromversorgung schnellstmöglich wiederherzustellen.
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