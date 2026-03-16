Zahlreiche Einbrüche in München: Zwei Tatverdächtige in U-Haft, ein Mann flüchtig

In Kooperation mit den Kollegen in Krefeld ist die Münchner Polizei drei Verdächtigen auf die Spur gekommen, die auch in München zugeschlagen hatten. Einem Mann gelang die Flucht.

Der Münchner Polizei ist es gelungen, den Tatverdächtigen insgesamt zwölf – vollendete und versuchte – Wohnungseinbrüche im Zeitraum von Januar 2025 bis 9. Februar 2026 in München zuzuordnen. Zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren wurden im nordrhein-westfälischen Krefeld festgenommen. Einem 31-jährigen Komplizen gelang die Flucht.

Letzter bekannter Einbruch im Februar in Bogenhausen

Zuletzt war es in Berg am Laim, Giesing, Harlaching und Nymphenburg vermehrt zu Einbrüchen und Diebstählen gekommen, so auch zwischen Samstag (18. Januar) und Dienstag (21. Januar 2025) sowie zwischen Mittwoch (4. Februar) und Freitag (6. Februar) in zwei Wohnungen in Bogenhausen.

"Der oder die bis dato unbekannten Täter drangen gewaltsam in die Wohnungen ein, durchsuchten jeweils die Räume nach Wertgegenständen und flüchteten im Anschluss unter Mitnahme von Wertgegenständen in unbekannte Richtung", teilte die Polizei dazu mit.

Spuren führen zu drei chilenischen Tatverdächtigen

In beiden Fällen habe die Münchner Kriminalpolizei "umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen an den Tatorten" durchgeführt und das Kommissariat 51 die weiteren Ermittlungen übernommen: "Hierdurch war es möglich, mittlerweile drei chilenische Tatverdächtige zu identifizieren."

Auf Initiative des Kommissariats 51 seien am Donnerstag, 5. März gegen 20.30 Uhr die ermittelten Tatverdächtigen in Krefeld lokalisiert worden. Weitere Ermittlungen der dortigen Polizei ergaben demnach, dass die Tatverdächtigen für einen vollendeten und einen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in Düsseldorf am selben Tag verantwortlich sind.

Untersuchungshaft für zwei Festgenommene, nach 31-Jährigem wird gefahndet

Bei der vorläufigen Festnahme "gelang es den Tatverdächtigen, zunächst mit einem Cupra Pkw und in der Folge zu Fuß zu fliehen", heißt es weiter. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen sei auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden, schließlich seien der 24- und der 25-Jährige gefasst worden. Dem 31-Jährigen gelang den Angaben zufolge die Flucht.

In besagtem Pkw stießen die Polizeibeamten auf Wertgegenstände aus dem zuvor begangenen Einbruch in Düsseldorf, in einer in Krefeld genutzten Unterkunft stellten sie weiteres Beweismaterial sicher. Für die beiden Festgenommenen wurde die Untersuchungshaft richterlich angeordnet, nach dem 31-Jährigen wird weiterhin gefahndet.